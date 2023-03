Teresa Perales descubre "emocionada y agradecida de corazón" la estatua en su honor en Zaragoza

ZARAGOZA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Teresa Perales descubrió este jueves "emocionada y agradecida de corazón" la estatua que tendrá en su Zaragoza natal, tras una iniciativa liderada por el Ayuntamiento de la ciudad y la compañía tecnológica 'Visa'.

Esta estatua en bronce dedicada a la ganadora de 27 medallas paralímpicas y Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, que está situada en el parque que lleva también su nombre en la ciudad, es obra del escultor hiperrealista valenciano Javier Molina y la muestra nadando a mariposa.

Teresa Perales descubrió la escultura junto a su hijo Mariano en un emotivo acto en el que estuvo acompañada por su marido y su madre, junto al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, los presidentes del CSD y el Comité Paralímpico Español (CPE), José Manuel Franco y Miguel Carballeda, Ricardo Leyva, en representación del Comité Olímpico Español, y Eduardo Prieto, de 'Visa España'.

La escultura tiene además la particularidad de haber sido realizada con el bronce de la primera medalla que ganó Perales representando a España en unos Campeonatos del Mundo en 1998, la cual provocó en la aragonesa el "empezar a soñar que un día" podría llegar "a los Juegos Paralímpicos".

Asimismo, Perales se mostró feliz de que gracias a esta escultura va "a estar nadando a mariposa para siempre" y por poder verla cuando todavía sigue compitiendo. "Así la puedo disfrutar y saborear muchísimo más", celebró, confesando que cuando se enteró de esta iniciativa, lo primero que pensó es en la suerte de que su madre pudiese ver en persona este reconocimiento y en poder compartirlo con sus seres queridos.

"En el camino, con lo que te quedas es con la gente que te va acompañando, empoderando y la gente que no te deja caer", añadió la zaragozana, que dio las gracias a 'Visa' por su apoyo. "Los deportistas que competimos en deportes individuales nos rodeamos de un gran equipo y el mío empieza con 'Visa', además de mi familia, amigos, entrenadores y equipo técnicos", advirtió Perales, que estuvo acompañada en el acto por Saúl Craviotto, también miembro del 'Team Visa'. "Es el primer patrocinio que he visto que ha puesto en la misma balanza equipo olímpico y paralímpico, no ha hecho jamás ninguna distinción", apuntó la nadadora.

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, defendió que la ganadora de 27 medallas paralímpicas se ha convertido en una deportista de leyenda por los valores de "esfuerzo, sacrificio, tesón y el querer superarse" que la acompañan en su carrera deportiva y que son los que "hacen auténtica su historia".

El regidor recordó que "la historia de éxito" de la nadadora está marcada por sus valores, "lo que la convierte en leyenda, a la altura de Pau Gasol o Rafa Nadal" y aseguró que la historia de superación de la aragonesa es "única" porque ella misma ha decidido compartirla con la sociedad en general para ayudar a los demás a superarse y a ser mejores personas y deportistas. "Y eso es lo que hace que en Zaragoza estemos especialmente orgullosos de Teresa Perales", apostilló.

Esta iniciativa ha sido financiada por la compañía tecnológica Visa para agradecer a la nadadora su compromiso como embajadora del 'Team Visa' y por su trabajo, esfuerzo y logros durante sus más de tres décadas de trayectoria deportiva, queriendo además reconocer su faceta más humana.

El encargado de inmortalizar eternamente el nadar de Teresa Perales ha sido el valenciano Javier Molina, quien ya ha realizado anteriormente esculturas de otros deportistas españoles y que reconoció que esta obra ha sido "un reto muy grande" por la dificultad de "sacar la esencia de una nadadora de elite" en mitad de "un momento de esfuerzo".

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, recalcó que Teresa Perales, a pesar de haber recibid ya "la máxima condecoración" como es la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, "se merece mucho más porque es un ejemplo y un referente para la sociedad española". "Teresa es un ejemplo de vida, superación y de los valores del deporte", afirmó.

Además, el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, destacó que cuando la sociedad puede ver a través de los medios de comunicación a deportistas como Perales, les hace plantearse lo siguiente: "Si Teresa puede, mi hijo con discapacidad podrá hacerlo el día de mañana".

Finalmente, el director general de 'Visa' en España, Eduardo Prieto, apeló a los años de "sacrificio, humildad y resiliencia" de Perales. "El deporte es un catalizador del esfuerzo y del compromiso", expresó, al tiempo que se refirió a la nadadora aragonesa como una "excelente profesional y deportista, pero mejor persona".