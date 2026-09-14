The North Face lanza la colección de ropa urbana Red Box para la temporada de otoño-invierno

The North Face lanza la colección de ropa urbana Red Box FW26. - TNF

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de equipamiento técnico The North Face ha presentado su nueva colección de ropa urbana 'Red Box' para la temporada de otoño-invierno de 2026, una propuesta de moda de alta gama que apuesta por el legado de la marca mediante un diseño detallado y el uso de tejidos técnicos con siluetas contemporáneas.

Con esta tercera temporada, la compañía busca afianzar los vínculos entre distintas comunidades de creadores y artistas a través de un lenguaje común centrado en la funcionalidad y el estilo.

La etiqueta 'Red Box', que fue concebida originalmente por la empresa durante la década de los 90 como un símbolo de experimentación, ha sido rediseñada para adaptarse a las necesidades de la época actual.

Esta línea pretende configurarse como un espacio creativo enfocado a romper con las limitaciones tradicionales del diseño, ofreciendo herramientas para que mentes visionarias puedan desarrollar su imaginación de forma libre.

En el ámbito comercial, la colección completa de 'Red Box FW26' ha salido al mercado con una horquilla de precios que oscila entre los 52 y los 400 euros. Con este lanzamiento, la firma ha ampliado su oferta de prendas técnicas dirigidas al segmento urbano, manteniendo el principio operacional de su catálogo tradicional para deportes de montaña.