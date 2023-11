Archivo - The North Face presenta su nueva colección Freeride.

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

The North Face presenta la nueva colección Freeride, pensada para los días de nieve polvo perfecta de borrasca de norte en los que el esquiador o snowboarder pretende flotar en cada giro y dibujar trucos en terrenos no preparados.

Cada deportista tiene su propio estilo y encuentra en esta colección una forma de expresarse con prendas orientadas al rendimiento en nieves profundas. La nueva colección Freeride de The North Face ofrece este año una protección total, impermeable y transpirable.

Para salir y dejarse llevar, pero bien abrigado, esta primera línea incluye el pantalón y la chaqueta Sidecut Gore-Tex. De eficacia probada en la montaña, el 'kit' Sidecut combina formas contemporáneas con una confección técnica adaptada tanto al freeride sobre esquís como en snowboard. El conjunto completo presenta un corte holgado y un tejido Gore-Tex 3L impermeable y duradero.

La segunda línea, The Lift Collection, ha sido diseñada por los iconos de la nieve y atletas de The North Face Jess Kimura y Erik Leon. Presenta un estampado llamativo en el pantalón y la chaqueta Build Up para destacar más en la nieve.

Esta colección Freeride, ya disponible, está concebida para utilizar tanto cuando se esquía en nieve polvo como para en el après ski.