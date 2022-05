The Ocean Race aspira a alcanzar la paridad de regatistas hombres y mujeres en 2030

Archivo - The Ocean Race aspira a alcanzar la paridad de regatistas hombres y mujeres en la edición de 2030-31.

Archivo - The Ocean Race aspira a alcanzar la paridad de regatistas hombres y mujeres en la edición de 2030-31. - AINHOA SÁNCHEZ - Archivo

El objetivo forma parte del programa Horizon para aumentar el número de féminas en la vela profesional

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores de la regata The Ocean Race, cuya próxima edición 2022-23 saldrá el 15 de enero desde Alicante, se han marcado como objetivo alcanzar la paridad de regatistas hombres y mujeres en 2030-31 dentro del programa 'Horizon', que pretende aumentar el número de regatistas femeninas en la vela profesional.

Desde su primera edición en 1973, 136 mujeres han competido en la regata más prestigiosa del calendario. La iniciativa forma parte de la colaboración entre las organizaciones líderes en sostenibilidad, diversidad y navegación, The Ocean Race, World Sailing Trust, The Magenta Project y PA Consulting, y puede lograrse mediante tripulaciones mixtas o enteramente femeninas.

El programa Horizon, que reúne regatistas, constructores de barcos, entrenadores, árbitros y oficiales de regatas, ha hecho un análisis del estado de la igualdad de género en la vela profesional a través de un estudio elaborado por la consultora PA Consulting. Dicha consultora, especializada en innovación y transformación, entrevistó a los principales actores de la industria y encontró importantes barreras, prejuicios y problemas sistémicos que limitan la participación femenina en el deporte.

La británica Dee Caffari, la primera mujer en navegar en solitario y sin escalas alrededor del mundo en ambos sentidos, dos veces participante en The Ocean Race y presidenta del World Sailing Trust, destacó que todos confían en las personas con las que navegan habitualmente. "Es difícil entrar en un equipo. Al viento y a las olas no les importa quién eres. Seas hombre o mujer, eres regatista", apuntó Caffari.

Para Dee Caffari la investigación de World Sailing Trust en 2019 mostró algunas cifras "bastante crudas" sobre el estado de la igualdad de género en la vela. "Desde entonces, la investigación de PA Consulting ha confirmado que, si bien hay algunos avances, este deporte necesita trabajar mucho más duro y de forma más colaborativa si queremos lograr el cambio", señaló.

El Informe Estratégico de 2019 de World Sailing Trust sobre las Mujeres en la Vela reveló que el 80 por ciento de las mujeres y el 56 por ciento de los hombres piensan que la igualdad de género es un problema en la vela, y en él casi seis de cada diez (el 59%) de las mujeres afirmaban que habían sufrido discriminación de género.

Por ello, The Ocean Race, The Magenta Project, PA Consulting y World Sailing Trust intentarán cambiar la percepción y mejorar las rutas de acceso a la industria para las mujeres. The Ocean Race creará una hoja de ruta que incluirá iniciativas que incluyen recomendaciones del Informe Estratégico de World Sailing Trust como un programa de liderazgo de fácil acceso para crear un conjunto de mujeres líderes en todo el deporte.

Además, se creará un grupo de trabajo para el diseño de la igualdad formado por diseñadores de barcos, fabricantes, especialistas técnicos y mujeres navegantes, y otro sobre diversidad e inclusión, dirigido por World Sailing Trust.

LAS MUJERES SON "PODEROSAS EMBAJADORAS"

The Ocean Race brindará oportunidades de seguimiento en la gestión de la regata con voluntarios de clubes locales en las sedes de cada etapa y The Magenta Project desarrollará un programa de tutoría para mujeres y jóvenes específico para la regata oceánica.

PA Consulting creará una herramienta de evaluación de la igualdad para ayudar a la industria de la vela a medir dónde se encuentran ahora y dónde pueden mejorar, junto a una serie de mesas redondas que seguirán el progreso en toda la industria. Todas las partes implicadas firmarán también la Carta de la ONU de Calidad de la Mujer en el Deporte.

La directora de Sostenibilidad de The Ocean Race, Anne-Cécile Turner, subrayó que varias de las participantes en The Ocean Race son medallistas de oro olímpicas y plusmarquista mundiales. "Son poderosas embajadoras y modelos a seguir, pero para muchas de ellas el viaje a la cima ha estado plagado de desafíos simplemente por ser mujeres. Las mujeres no solo están perdiendo oportunidades, la profesión también está perdiendo las habilidades, la fuerza y el talento que aportan", indicó.

The Ocean Race reúne a más mujeres compitiendo que cualquier otra competición de vela fuera de los Juegos Olímpicos. En la edición 2017-18 se introdujeron nuevas reglas que incentivaron la inclusión de mujeres, una política que continuará en 2022-23, en la que las mujeres participarán con un papel significativo en todos los equipos.

La clase IMOCA, una de las dos clases de veleros que competirán en la próxima edición junto con la de monotipos VO65, expresó su apoyo a Horizon. El presidente de IMOCA, Antoine Mermod, dijo que, si bien se está viendo más mujeres en la vela, todavía queda un "camino por recorrer" para que el deporte sea realmente igualitario para mujeres y hombres.

"Daríamos la bienvenida a más regatistas femeninas que se conviertan en patronas y asuman otros papeles de liderazgo en la industria, por lo que estamos encantados por ver una colaboración que se centre en hacer que el deporte sea más accesible. The Ocean Race ha sido pionera en este tema. Esperamos apoyar su ambición de hacer que el evento sea igualitario", señaló Mermod.

Alcanzar la paridad es el primer paso en el programa de diversidad e inclusión de The Ocean Race. La diversidad y la inclusión forman parte de su programa de sostenibilidad 'Racing with Purpose' ('Compitiendo con un Propósito'), creado junto a su patrocinador principal 11th Hour Racing, que aspira a mejorar la salud de los océanos.