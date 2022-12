Archivo - The Ocean Race presenta la VO65 Sprint Cup.

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cinco veleros VO65 estarán en la línea de salida en Alicante en enero para competir por un nuevo trofeo dentro de 'The Ocean Race', llamado The Ocean Race VO65 Sprint Cup', junto a los cinco equipos de IMOCA que han confirmado su presencia en la vuelta al mundo a vela.

El nuevo trofeo ha sido creado especialmente para equipos VO65 y se otorgará al equipo que acumule la mejor puntuación en tres etapas diferentes de la regata: Alicante-Cabo Verde, Aarhus (Dinamarca)-La Haya (Países Bajos) y La Haya-Génova (Italia).

Los equipos VO65 que participen en The Ocean Race VO65 Sprint Cup competirán en la clase VO65 en las regatas 'In-port' programadas en cada una de esas ciudades, así como en las tres etapas oceánicas.

"Este nuevo trofeo permitirá a una nueva generación de regatistas, junto con algunas caras conocidas, obtener una valiosa experiencia en The Ocean Race", dijo Phil Lawrence, director de regata de The Ocean Race.

"Este formato brinda la oportunidad de competir en The Ocean Race, compitiendo en etapas de sede a sede en combinación con las regatas costeras. Los equipos VO65 participantes tendrán una importante exposición en las etapas oceánicas", añadió.

La primera prueba de The Ocean Race VO65 Sprint Cup es la regata costera en el puerto de Alicante, el 8 de enero de 2023, seguida de la primera etapa oceánica del evento de Alicante a Cabo Verde a partir del 15 de enero.

"Estamos muy contentos de competir en la regata In-Port (8 de enero) y luego tomar la salida de la primera etapa en Alicante el 15 de enero. Estamos deseando competir en tres etapas increíbles contra unos rivales de primer nivel. Promete ser una batalla épica", dijo Jelmer van Beek, un regatista holandés de 27 años de La Haya que ha sido nombrado patrón y liderará al joven Team JAJO.

"Para mí personalmente, es un desafío increíble ser el patrón del equipo JAJO. Creo que soy uno de los patrones más jóvenes en tomar la salida en la regata. Es una gran responsabilidad y sobre todo un reto. Pero un reto para el que estoy preparado y con muchas ganas, especialmente con este equipo", afirmó van Beek.

El barco holandés experimentó un refit en Royal Huisman el verano pasado y está casi listo para la regata; solamente le queda realizar los últimos retoques en Barcelona antes de que el equipo se reúna para entrenar el 6 de diciembre.

"Ha sido una gran experiencia de aprendizaje trabajar en este barco para prepararlo para las regatas", dijo Mateusz Gwózdz del equipo polaco, que va a ser el regatista más joven de la regata, con solo 17 años, aunque ya compitió previamente en The Ocean Race Europe. "No veo la hora de poner el barco en el agua y hacer más entrenamientos antes de poner rumbo a Alicante", agregó.

El equipo polaco ha estado preparando su nuevo VO65, el antiguo AkzoNobel, desde una base en Valencia y planea anunciar el equipo y la tripulación al completo en breve.

Trabajando en su vuelta a The Ocean Race está el Team Viva México, que busca el regreso mexicano a la regata después de la histórica victoria del Sayula II en la primera edición de la regata en 1973. Ningún equipo con bandera mexicana ha participado en la regata desde entonces.

"En 2019 nos propusimos el objetivo de llevar de vuelta a México a lo que consideramos la mejor regata del mundo", dijo el patrón Erik Brockmann, que lideró el equipo en The Ocean Race Europe. "Muchas cosas han cambiado en los últimos tres años que no anticipamos en ese momento, pero estar en la línea de salida para competir en The Ocean Race VO65 Sprint Cup es un paso emocionante para que México vuelva a la regata y una forma de rendir homenaje a la histórica victoria que logramos hace 50 años", manifestó.

LOS CINCO EQUIPOS DE THE OCEAN RACE

Mientras tanto, la flota de IMOCA está lista para competir en The Ocean Race con cinco equipos: 11th Hour Racing Team, Team Malizia, GUYOT environnement-Team Europe, Biotherm Racing y Holcim - PRB, con varios de los nombres más importantes en la vela oceánica compitiendo alrededor del mundo.

La flota de IMOCA se reunirá en Alicante a partir del 2 de enero de 2023 antes de la regata costera del 8 de enero. La primera etapa de The Ocean Race comienza el 15 de enero.