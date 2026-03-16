Therabody presenta ThermBack LED, un dispositivo 4-en-1 para aliviar la tensión lumbar del deportista. - THERABODY

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca de tecnología de bienestar Therabody presenta ThermBack LED, un dispositivo 4-en-1 que permite aliviar la tensión y reducir el dolor en la zona lumbar del deportista, uno de los problemas de salud más comunes en la actualidad y que sufren casi una de cada cinco personas en España.

Según la Encuesta de Salud de España elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 19,8 por ciento de los españoles sufre dolor lumbar crónico, lo que la situá entre las afecciones más frecuentes entre la población adulta.

Ademñas, más de la mitad de la población mayor de 15 años (57,7%) convive con algún problema de salud crónico, entre los que destacan los trastornos musculoesqueléticos debido a las largas jornadas frente al ordenador, el sedentarismo, las malas posturas o incluso el esfuerzo físico intenso.

Todo ello puede provocar tensión acumulada en la zona lumbar, afectando a la movilidad, el descanso y la calidad de vida. En este contexto, Therabody presenta ThermBack LED, un dispositivo diseñado para aliviar las molestias lumbares mediante una combinación de terapias.

Este soporte lumbar inteligente integra cuatro tecnologías en un solo dispositivo, la terapia de calor, que ayuda a relajar los músculos tensos; el infrarrojo lejano, que favorece la circulación y la relajación muscular, y una vibración terapéutica, que estimula los tejidos y reduce la rigidez.

Por último, la Luz LED de infrarrojo cercano está diseñada para apoyar la recuperación muscular. La sinergia de estas terapias respaldadas por la ciencia contribuye a reducir la tensión en la zona lumbar, mejora la movilidad y favorece la recuperación muscular, proporcionando una experiencia de alivio completa.

Además, el formato portátil, ergonómico y ajustable de ThermBack LED se adapta a distintos tipos de cuerpo y permite utilizarlo cómodamente en casa, en la oficina o después de la actividad física.

Pensado para quienes pasan muchas horas sentados, viajan con frecuencia o simplemente buscan incorporar nuevos rituales de autocuidado a su rutina, ThermBack LED combina tecnología avanzada, comodidad y terapias eficaces en un solo dispositivo.