Thomas Bach apoya la participación rusa en el Mundial de hockey sobre hielo de Alemania

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MÚNICH (ALEMANIA), 14 Nov. (dpa/EP) -

El expresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach se pronunció a favor del regreso de Rusia al Mundial de hockey sobre hielo, que se celebrará en el mes de mayo en Alemania, ya que considera que la participación de los equipos "no puede depender de los Estados".

"Mi opinión es clara y siempre lo ha sido: no puede depender de los Estados ni de los gobiernos quién puede participar en las competiciones deportivas, cuándo, cómo, dónde y por qué", declaró Bach al canal Sport 1. Los críticos afirman que Bach mantenía una relación cercana con el presidente ruso, Vladímir Putin, cuando dirigía el COI.

Bach, de 72 años, justificó su postura afirmando que hay que preservar "la autonomía y la neutralidad del deporte". "Lo que cuenta son los méritos deportivos, no las posturas políticas", señaló Bach, que ganó una medalla de oro en esgrima en los Juegos Olímpicos de 1976.

La posible participación de Rusia en el Campeonato del Mundo ha sido objeto de un acalorado debate. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dictaminó la readmisión de las selecciones rusas de hockey sobre hielo. A ello le siguieron amenazas de boicot a los partidos contra Rusia por parte de varios países, entre ellos Finlandia, actual campeona del mundo.

La Federación Alemana de Hockey sobre Hielo, que acoge el campeonato de mayo, no quiere que Rusia participe en la competición y está presionando para que la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF), el organismo rector mundial de este deporte, encuentre una solución rápida.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín -justo antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia-, la selección rusa de hockey sobre hielo llegó a la final, pero perdió por 2-1 ante Finlandia.