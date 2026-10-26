Tom Gabarró: "La NFL es un objetivo, pero hay unos pasos que toman su tiempo"

El español Tom Gabarró, jugador de la NFL Academy, durante su visita a Europa Press - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catalán Tom Gabarró, de 19 años, puede presumir de ser el único jugador español que milita en la prestigiosa 'NFL Academy', un proyecto de la liga estadounidense que "es como La Masia" y que "busca construir personas más que jugadores", y que en su caso le podría abrir la puerta para jugar en un futuro en la NFL, aunque no duda de la dificultad que conlleva y que para eso "hay unos pasos que toman su tiempo".

"Así para explicarlo de manera sencilla digamos que es como La Masia del Barça, pero en la NFL, y busca construir personas, más que jugadores y atletas, ayudarte a convertirte en un hombre. Simplemente el objetivo es enviarte a jugar y formarte en Estados Unidos en una universidad y de ahí cabe la posibilidad de jugar en la NFL", expresó Gabarró en su visita a Europa Press sobre este programa global de desarrollo de élite del fútbol americano establecido por la liga estadounidense que combina deporte y estudios.

Su trabajo en la Academia empieza levantándose, "normalmente", a las seis de la mañana, tras el gimnasia y el desayuno, de 9.00 a 12.00 o a 16.00, "tienes clase". "Después tenemos una 'meeting', entrenas dos horas, dos horas y media, y después tienes otro 'meeting' para hablar de las tácticas, de las jugadas y si tenemos un partido esa semana, pues hablar de él. Después de ahí ya a cenar y miras si tienes algo de deberes o puedes hablar con tu familia", detalló.

Para Gabarró, este es su segundo año en la Academia y todo es "muy diferente, especialmente en un programa así en el que los jugadores fluctúan mucho porque cada año se van 25 y vienen 25 nuevos". "Este año he sido uno de los veteranos, uno de los líderes del equipo, y he tenido mucha más responsabilidad. No he salido casi del campo en ninguno de los partidos americanos y la verdad es que he notado mucha diferencia especialmente en esto, en ser el referente que a mí me ayudó el año pasado", comentó.

En general, no esconde que les miran "raro", pero que "más que por ser un español, diría que al equipo". "Soy el único español y sí que es un poco más diferente y les mola, pero diría que como equipo nos miran así como un poco como que no están del todo seguros y por eso competimos contra estos equipos tan buenos y estamos tan cerca", remarcó Gabarró.

"Pero a la hora de la verdad las universidades aún siguen dudando y esto es lo que también el programa NFL Academy intenta romper. Esto abrirá los ojos, espero, para que dé oportunidades a la gente que viene detrás", admitió el joven jugador catalán.

El catalán se enganchó al fútbol americano cuando estuvo con 15 años en Canadá por estudios para "aprender un poco lo que es vivir solo". "Había jugado a fútbol y mi primer deporte fue el rugby, y allí no había nada de eso, así que probé y desde el día uno ya me enamoré porque, sobre todo, lo que me gusta mucho del fútbol americano es que los equipos son como familias", expuso.

Su probatura fue "por descarte" ya que no se quería "quedar sin hacer deporte en Canadá" y por "probar algo nuevo" con un deporte donde ha sido 'kicker', receptor, 'quarterback' y ahora en posiciones de defensa, y en el que le ha ayudado también el haberlo "estudiado mucho". "Una de mis facetas es que soy muy inteligente dentro del campo y entiendo mucho el juego, eso me convierte en muy versátil", subrayó.

Pero el "impulso más grande" se lo dio Dani Docal, entrenador español de fútbol americano y que el año pasado estuvo en la Academia, con el que empezó a hablar de enrolarse en este programa "cuando había una posibilidad de verdad", con el añadido de que le proporcionada "una beca por estudiar en Inglaterra" y una "muy buena posibilidad de estudiar en Estados Unidos y tener un título".

"La NFL es un objetivo, pero tengo muy claro que hay unos pasos que toman su tiempo y que al final incluso para un niño americano es muy poco probable llegar a la NFL. Soñar es gratis y trabajar para ellos sé que no me va a hacer daño, me va a hacer crecer como persona y al final acabo con un título universitario de una universidad buena", remarcó el español que en España jugó en los Barcelona Pagesos y los Barcelona Dracs.

El 'defensive back' también sabe que "es un poco diferente" jugar en ataque que en defensa. "Este año juego en defensa y estoy muy contento, pero es verdad que si a lo mejor no juegas un partido tan competitivo, jugar en defensa es un poco aburrido. Me gustan las dos, las dos tienen sus cosas, pero prefiero jugar en defensa porque creo que es donde puedo ser mejor", apuntó.

El joven de 19 años ha llegado a España hace unos días tras jugar un partido con la NFL Academy ante el potente equipo de IMG, una de las instituciones deportivas más potentes de Estados Unidos y frente al que cayeron por un ajustado 42-40, aunque podrían haber ganado "perfectísimamente".

EL OBJETIVO DE PODER SER "UN REFERENTE" PARA OTROS

Gabarró sabe que este tipo de encuentros son "una prueba de fuego". "Si puedes competir contra esta gente, significa que puedes competir para conseguir ofertas de universidades buenas y al final es superimportante. Eso te hace abrir los ojos de que no estás tan lejos y también esto ayuda mucho a las universidades en que confíen en que también podemos ganarnos el puesto ahí", advirtió de un partido donde "había casi más entrenadores" de universidades que "aficionados". "Es una exposición increíble", confesó el barcelonés, que no tiene ninguna universidad "favorita" porque sólo quiere "ir a la mejor posible" que le puedan ofertar.

El barcelonés tiene claro que el fútbol americano "está creciendo en España a escala superexponencial. "Verlo también, pero sobre todo gente que juega porque desde el partido de Madrid y sobre todo ahora con el 'flag football', que es un deporte olímpico, es algo enorme. La NFL está invirtiendo y hay gente joven, ligas escolares, y creo que esto en unos años se verá reflejado. Lo que siento desde mi perspectiva es que está creciendo mucho, pero que en unos años va a crecer un montón y estos chicos que ahora lo están probando pueden hacer esta cultura más grande", indicó.

"Me encantaría, es el objetivo", replicó sonriente ante la posibilidad de ser ese "héroe local" que Rafa de los Santos, director de NFL en España, ve clave para que el fútbol americano siga creciendo en el país. "Al final, excepto un par de 'kickers' que están en College ahí ya jugando, soy como el punto de los jóvenes más alto de españoles. Cada día intento esforzarme al máximo también para que la gente que viene atrás pues pueda tener un referente y un camino que seguir", expresó.

De cara al partido de Madrid de la NFL entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals del próximo 8 de noviembre, aconseja "disfrutar de la semana "porque hay un montón de cosas". "Si no tienes el placer de conseguir una entrada pues ir a la 'Fan Zone' o darte una vuelta por el Bernabéu que habrán un montón de cosas. Creo si la gente le da la oportunidad les va a encantar y, sobre todo, introducirte al deporte, que no te cuesta nada, vas a ver algo como como prueba y si te gusta, que estoy seguro que les gustará, te quedas", reflexionó.

Además, tendrá participación en los actos previos ya que jugará un partido con la Sub-19, algo que le hace "mucha ilusión". "Jugar en casa es lo mejor que hay porque vienen todos mis amigos, mi madre, mi padre, mis tíos. Después de jugar toda la temporada fuera de casa y que no pueden venir, es un placer", sentenció.