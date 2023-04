Toni Bou abre el Mundial al aire libre con victoria y podio

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda) estrenó la temporada del Mundial de Trial al aire libre con un podio y una victoria este fin de semana en la cita de Arteixo (A Coruña).

Bou, segundo el sábado, se impuso este domingo en tierras gallegas para empezar en forma la defensa del título. El piloto del equipo Repsol Honda se hizo además con el liderato, empatado a 37 puntos con Jaime Busto (Gas Gas). La próxima cita se celebrará el próximo fin de semana en Gouveia, Portugal.

"Súper contento con el fin de semana y con la victoria de este último día. En la carrera de hoy me he encontrado con mejores sensaciones. Sigo con un poco de molestia en el brazo, pero hemos podido luchar a un nivel impresionante. Es una victoria que valoramos mucho, porque los rivales no lo han puesto nada fácil", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Ahora toca recuperar bien después del fin de semana. Vamos empatados a puntos con Jaime Busto en la general y hemos visto que tiene un nivel altísimo, ambas han sido carreras muy apretadas. Hay que estar fuertes en Portugal, pero lo primero ahora es recuperar este brazo al 100% para la siguiente cita", añadió.