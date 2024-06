Toni Bou amplía su ventaja en el Mundial con el TrialGP de Italia

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda) terminó segundo este domingo en la segunda jornada del Gran Premio de Italia pero amplió su ventaja en lo alto de la general del Mundial de TrialGP.

Bou fue primero en Valsassina el sábado, su quinta victoria seguida tras las de Japón y Andorra, pero este domingo se tuvo que conformar con ser segundo por detrás del también español Jaime Busto (GasGas). Tras estos dos días de competición en Valsassina, Bou sigue encabezando la primera posición de la tabla y lo hace, además, ampliando aún más su liderato.

El 34 veces campeón del mundo se va ya hasta los 117 puntos, por los 90 de su compañero Gabriel Marcelli, segundo. La cuarta cita de TrialGP tendrá lugar en Neunkirchen, Alemania, durante el fin de semana del 6 y 7 de julio.

"Ha sido un fin de semana positivo ya que hemos conseguido muchos puntos en el campeonato. Hoy no ha sido nuestro día y, de hecho, ayer tampoco estuvimos al 100%, pero hicimos una muy buena carrera. Hoy no ha podido ser, pero lo mejor es quedar segundo cuando las cosas no van bien. Estoy muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo hoy y los puntos son buenos para la clasificación", dijo Bou en declaraciones facilitadas por su equipo.