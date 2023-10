Toni Bou: "He superado mis límites, pero voy a seguir luchando por más"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda) está cerca de seguir extendiendo este sábado su enorme palmarés y aspira a sumar su 34º título mundial en la prueba de Madrid correspondiente al Campeonato del Mundo de X-Trial, un nuevo éxito que constata que ha superado sus "límites", pero que no le va detener porque quiere "seguir luchando por más".

El Madrid Arena acoge este fin de semana la penúltima prueba del campeonato de trial en pista cubierta y el catalán lo tiene muy bien encarrilado para alargar su tiránico dominio en este deporte. La prueba contará con seis zonas de obstáculos en tres etapas los rivales intentarán aplazar una nueva celebración del piloto de 37 años.

"Al final mi carrera me ha sorprendido para bien desde hace muchísimos años, sinceramente no había ni soñado con poder conseguir tantísimos títulos. Son muchos años consecutivos en un deporte que se puede romper la moto y donde te puedes lesionar fácilmente, hemos tenido muchas lesiones, pero siempre las hemos salvado. He superado mis límites pero voy a seguir luchando por más", afirmó Bou en una entrevista para Europa Press.

El catalán afronta esta cita con "muchas ganas" y tiene claro que "es complicado ganarla" porque en la competición habrá "mucho nivel". "En el 'indoor' pasa todo muy deprisa y te puedes quedar fuera de la clasificación, semifinal o final. Hay que ir paso a paso y seguro que será emocionante y difícil, pero daremos nuestro cien por cien porque nos hace mucha ilusión poder ganarlo aquí en casa de Repsol en Madrid", recalcó.

El piloto español puede conseguir su trigésimo cuarto título mundial en esta penúltima ronda de X-Trial que se disputa en Madrid. Pese a su edad y su excelso palmarés, Bou sigue teniendo ganas de afrontar nuevos retos con el equipo Repsol Honda.

"Tengo claro que me voy a quedar aquí en Repsol Honda, es mi casa, donde lo he conseguido todo. He tenido una carrera superbonita y tengo muy buena relación y no tendría lógica cambiar y menos a mi edad. Estoy muy bien aquí y mi objetivo es seguir el máximo posible que ya veremos cuando años son", expresó.

Por otro lado, sobre la salida de Marc Márquez de Repsol Honda, Bou reconoció que ha "hablado" con el de Cervera, con el que tiene una "grandísima relación". "A Marc le deseo todo lo mejor y evidentemente me encantaría que volviera en 2025 a su casa, a Repsol", concluyó.