Tres deportistas rusos de luge pierden su condición de 'neutrales' antes de una prueba de Copa del Mundo

LEIPZIG (ALEMANIA), 17 (dpa/EP)

Tres deportistas rusos de luge han sido excluidos por la federación internacional de este deporte tras una nueva revisión de sus criterios de elegibilidad que ha conllevado que se les haya retirado su condición de 'neutrales' antes de afrontar una prueba de la Copa del Mundo.

La Federación Internacional de Luge (FIL) informó a última hora del martes, antes de las carreras de la Copa del Mundo de esta semana en Lake Placid (Estados Unidos), que su panel independiente había llevado a cabo una nueva revisión de su estatus como atletas neutrales en los últimos días basándose en "nuevas pruebas", sin precisar de qué tipo de pruebas se trataba.

De este modo, Alexsandr Gorbatsevich, Sofiia Mazur y Kseniia Shamova ya no pueden competir a nivel internacional en busca de conseguir su clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo del próximo mes de febrero. En cambio, sus compatriotas Matvei Perestoronin, Pavel Repilov y Daria Olesik se mantienen entre los inscritos.

Los deportistas rusos fueron vetados tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Ahora, pueden volver con el estatus de neutrales en pruebas individuales de varios deportes tras un estricto proceso de investigación, basado en una recomendación del Comité Olímpico Internacional y con la obligación de no apoyar la guerra en público y ni estar afiliados al ejército ni a otras agencias de seguridad.