El tricampeón mundial Fred Kerley participará en los Juegos Mejorados

LOS ANGELES, 18 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El atleta estadoudinense Fred Kerley ha anunciado este miércoles que participará en la edición inaugural de los Juegos Mejorados, una competición que permite a los atletas utilizar sustancias para mejorar su rendimiento, y en la que el tricampeón mundial participará en la prueba de 100 metros.

El atleta estadoudinense correrá en la prueba de 100 metros lisos, según informaron los organizadores, que añadieron que está en juego una bonificación de un millón de dólares por batir el récord mundial de Usain Bolt de 9,58 segundos.

El dos veces medallista olímpico, de 30 años, que en agosto fue suspendido provisionalmente por la Unidad de Integridad del Atletismo por "fallos de localización". Sus abogados dijeron entonces que el velocista tenía la intención de "impugnar la acusación de que ha violado las normas antidopaje relacionadas con los fallos de localización".

Kerley "cree firmemente que uno o más de sus supuestos controles fallidos deberían ser anulados, bien porque no fue negligente o porque el oficial de control antidopaje no hizo lo que era razonable dadas las circunstancias para localizarle en el lugar designado", continuaron sus abogados.

Los Juegos Mejorados tendrán su competición inaugural en mayo de 2026 en Las Vegas, según informaron los organizadores. Se trata de una propuesta de evento multideportivo anual que permitiría a los atletas utilizar sustancias para mejorar su rendimiento sin someterse a controles antidopaje. El programa para 2026 incluye natación, atletismo y halterofilia.

Según los organizadores, los atletas que establezcan un récord mundial recibirán una bonificación de un millón de dólares y el primer puesto en cualquier prueba será recompensado con 250.000 dólares. La Agencia Mundial Antidopaje habló de un concepto "peligroso e irresponsable" mucho antes de que se anunciaran la sede y la fecha de los Juegos Mejorados.