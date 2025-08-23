Turquía amarga el debut de España en el Mundial

La selección española femenina de voleibol cae ante Turquía en su debut en el Campeonato del Mundo - RFEVB

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de voleibol ha caído este sábado por 3-0 (25-18, 25-20, 25-23) en su debut en el Campeonato del Mundo, que se está celebrando en Nakhon Ratchasima (Tailandia), frente a la vigente campeona de Europa, Turquía, que ha amargado el regreso de las españolas a una cita mundialista 43 años después.

El conjunto de Pascual Saurín se deshizo de los nervios iniciales y plantó cara al combinado turco, que hizo valer su mayor solidez, con Melissa Vargas y Erlek dominando el juego ofensivo, para impedir que las españolas pudiesen llegar con opciones a los finales de set.

En el primer set, el conjunto otomano se agarró a la pegada de Vargas y al gran rendimiento en bloqueo de las otomanas para hacerse con una renta de seis puntos que resultaría insalvable para España. Ya en la segunda manga, tras un breve dominio de las ibéricas, Turquía intensificó acierto en saque y remate para dejarlas sin opciones.

Mucho más parejo fue el tercer parcial, donde las de Pascual Saurín, con la mejor versión con Ana Escamilla y Lucía Varela, obligaron a reaccionar a su rival, que no consiguió despegarse en el marcador. Solo con el empate a 21 la campeona de Europa tiró de galones para dominar el intercambio de acciones y cerrar el duelo con un ataque de Melissa Vargas. Tras descansar el domingo, España afrontará su segundo encuentro de la fase preliminar el lunes ante Canadá.