UA HOVR Machina y sus complementos, apuesta de Under Armour para la vuelta al asfalto

Under Armour apuesta por las zapatillas Machina y sus complementos en la vuelta a los entrenamientos

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Las zapatillas UA HOVR Machina para hombre y mujer y sus complementos son la apuesta de la marca de material deportivo Under Armour para la vuelta a los entrenamientos de los corredores este sábado con las medidas de alivio del plan de desescalada por la pandemia de la COVID-19, informa la multinacional estadounidense.

Presentada a finales de enero en el marco de la feria ISPO de Múnich (Alemania), la zapatilla de running 'HOVR Machina' es una evolución de su modelo 'conectado' con información en tiempo real y más retorno de energía de la zancada del corredor, y está diseñada tanto para las pruebas de velocidad y las de fondo, en las que es necesaria una amortiguación superior.

'Machina', nombre que evoca la 'perfección' y la 'fuerza' de su intenso color rojo', es un reflejo del ADN y el eslogan 'Makes you better' ('hacerte mejor') de Under Armour, que dispone de entrenamiento del gesto deportivo en tiempo real (Form Coaching) para ayudar tanto a los atletas profesionales como aficionados.

Con la innovación del entrenamiento del gesto deportivo en tiempo real de la HOVR Machina, el corredor puede medir gracias a un chip insertado en la suela su ángulo de pisada y el tiempo de contacto del pie con el suelo a través de la conexión con la aplicación 'MapMyRun', la mayor comunidad digital de salud y fitness del mundo con más de 270 millones de usuarios.

PROPULSIÓN Y ZANCADA FLUIDA

Lo que le proporciona a la UA HOVR Machina esa sensación de alta velocidad es su placa de propulsión, diseñada para seguir un ritmo rápido en cualquier distancia. La placa de resorte dual de Pebax con relleno de carbono ayuda a los corredores a marcar el paso, permitiendo una zancada fluida y una transición ágil.

La amortiguación mejora la energía al correr, un factor que puede supone una diferencia de hasta 3 minutos en el caso de las competiciones de larga distancia como el maratón por un ahorro de esfuerzo de cerca de un uno por ciento. Por eso la Machina cuenta con una nueva entresuela con HOVR suelta que aporta todos los beneficios de la amortiguación, pero sin añadir peso (entre 241 y 283 gramos en los modelos de hombre y mujer) extra.

Con la misma durabilidad y adaptación que el modelo Infinite de UA, y aproximadamente un 20% más de amortiguación HOVR, la nueva Machina, la zapatilla 'conectada' con dispositivos de Samsung, Suunto, Garmin y Apple, proporciona más retorno de energía para ayudar al corredor a que el último kilómetro sea también el más rápido.

Junto a Machina, Under Armour también presenta la chaqueta UA Run Impasse Wind para hombre, ajustada, que repele el agua y fabricada con materiales resistentes al viento para ofrecer protección contra los elementos, y las mallas UA RUSH Run Stamina.

El tejido con minerales incorporados absorbe la energía que desprende el corredor cuando entrena y la devuelve de nuevo a sus músculos incrementando el flujo sanguíneo y favoreciendo que trabajen con mayor intensidad.

Para la mujer, la empresa norteamericana lanza igualmente una sudadera con capucha UA GORE TEX Breeze, con el tejido más ligero y transpirable hasta la fecha, y las mallas UA RUSH Run Stamina, con la misma tecnología que el modelo masculino que devuelve la energía a los músculos generada en el entrenamiento incrementando el flujo

sanguíneo.