Unai Aguirre: "Nadie quiere jugar contra España en el Mundial"

El waterpolista catalán Unai Aguirre, portero del combinado español, piensa que su selección será "el rival a batir" durante el Campeonato del Mundo masculino de Fukuoka (Japón), que se disputa hasta el 30 de julio, por lo que no habrá ningún otro equipo que "quiera jugar" contra España, de cara un torneo donde "ganar la final" es su principal ambición.

"Todas las selecciones de nivel que hay en el torneo, si les das a elegir a cualquier selección, la única con la que no quieren jugar es España. Y los que quieren jugar contra España es porque sienten admiración del equipo que somos", ha comentado Aguirre durante una entrevista con Europa Press.

"No creo que nadie piense a día de hoy que España es una selección que se le puede ganar. Obviamente nos pueden ganar, pero España no es una selección asequible", ha insistido el portero. Él y sus compañeros afrontan con "muchas ganas" esta cita, con la motivación de pensar que "si se hacen las cosas bien", pueden conseguir "cosas muy bonitas". "La verdad es que solo firmo llegar a la final y ganarla", ha añadido.

España es vigente la campeona del mundo y ganó recientemente el título en la Copa del Mundo --nuevo abrigo de la antigua Liga Mundial--, por lo que Aguirre escapa de la presión. "Al revés, tenemos incluso un poco menos porque el año pasado también éramos el favoritos; y al haber ganado ya, lo afrontas de otra manera. Tú ya estás tranquilo porque no tienes el estrés de si llegas a la final, tener ganar, o tener que esperar otro año para hacerlo", ha afirmado el guardameta catalán.

El jugador del CN Atlètic-Barceloneta es habitualmente el portero titular de la selección española a pesar de su juventud, algo que no le pesa. "Me planteo si tengo el nivel", ha argumentado. "Si tengo el nivel para poder jugar y las capacidades, el talento y el sacrificio, la edad no impide nada", ha subrayado Aguirre.

A sus 20 años, ha recalcado ser "bastante maduro a nivel de juego" y también "muy regular en su rendimiento". "Creo que tengo una gran capacidad de sacrificio en los entrenamientos, además de locura por este deporte. Siempre intento exigirme lo máximo en todo momento, desde que entro a entrenar hasta que salgo de la piscina. Soy jugador de waterpolo las 24 horas del día", ha admitido.

Por último, Aguirre ha elogiado la capacidad de su compañero en el arco, Edu Lorrio. "Está muy contento conmigo también, porque pudimos participar los dos en el torneo y ser participes de la medalla de oro. Edu debe ser uno de los mejores porteros del circuito parando penaltis y lo ha demostrado muchísimas veces", ha concluido Aguirre sobre el título conquistado en 2022 durante el Mundial jugado en Budapest (Hungría).