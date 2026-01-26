Under Armour presenta Velociti Elite 3, una redefinición de la zapatilla para la larga distancia. - UNDER ARMOUR

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Under Armour lanza las nuevas zapatillas de running UA Velociti Elite 3, su calzado de competición más avanzado hasta la fecha y que está diseñado como una redefinición para los corredores que afrontan largas distancias en sus entrenamientos o competiciones.

Esta nueva silueta de maratón combina tecnología de propulsión de última generación, ligereza extrema y una respuesta energética superior para alcanzar las velocidades más altas en carrera.

Las Velociti Elite 3 han sido probadas en competición por atletas de talla mundial, entre ellos Sharon Lokedi y Neil Gourley, protagonistas de la nueva campaña global de la marca estadounidense. En el 'corazón' de la zapatilla se encuentra una placa completa de fibra de carbono para ofrecer un 'despegue' explosivo en cada pisada.

Esta placa de fibra de carbono se combina con la amortiguación 'UA Flow', una espuma sin goma que reduce peso, mejora el agarre y aporta una transición más fluida y eficiente de las Velociti Elite 3 sobre cualquier superficie urbana.