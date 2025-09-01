Under Armour se reinventa con UA Halo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La multinacional deportiva estadounidense Under Armour entra en una nueva era de calzado con el lanzamiento de UA Halo, una colección que reimagina por completo la filosofía de diseño de la marca estadounidense desde sus inicios.

Pensada para el deportista del día a día, UA Halo presenta un enfoque holístico de rendimiento donde la simetría, el equilibrio y la armonía son decisiones estéticas y principios funcionales.

En el centro de esta evolución se encuentra un cambio en el diseño. Por primera vez en la historia de Under Armour, el icónico logo de doble arco de la marca no solo actúa como un emblema de rendimiento e innovación sino que se integra funcionalmente en el diseño del calzado y forma parte de la estructura de la zapatilla ofreciendo equilibrio, estabilidad y soporte a cada paso.

Se trata de una firma visual con beneficios reales de rendimiento que, combinada con la superespuma UA HOVR, proporciona un potente retorno de energía y absorción de impactos.

La alineación de UA Halo incluye tres modelos: 'Racer', diseñadas para recuperar la energía y sentirse vivo bajo los pies, ideales para deportistas cotidianos que buscan velocidad y respuesta; 'Trainer', con el soporte estructural del logo de doble arco y una parte superior sin costuras, para el gimnasio y diferentes disciplinas que exigen estabilidad y versatilidad; y 'Runner', con tecnología de amortiguación y un soporte de arco ultra estable, para atletas cotidianos y entusiastas del fitness que valoran la comodidad, el soporte y la versatilidad.