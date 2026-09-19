La Unión Internacional de Biatlón mantiene la suspensión a los deportistas rusos y bielorrusos

Archivo - Prueba de biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 - Luciano Maria Bisi / LiveMedia / AFP7 / Europa Pre

BERLÍN, 19 Sep. (dpa/EP) -

La Unión Internacional de Biatlón (IBU, por sus siglas en inglés) ha eligido por unanimidad a su nuevo presidente, el esloveno Tim Farcnik, sin ningún candidato rival, en el congreso celebrado este sábado en la localidad bávara de Berchtesgaden, en el que se mantuvo la suspensión a los deportistas rusos y bielorrusos.

Farcnik, de 46 años, sucede al sueco Olle Dahlin, en el cargo desde 2018, quien dimitió al finalizar su segundo mandato. La nueva vicepresidenta de la IBU es la sueca Sofia Domeij.

Por otra parte, los biatletas rusos y bielorrusos seguirán suspendidos de las competiciones internacionales durante la próxima temporada de invierno. El grupo de seguimiento creado por la junta ejecutiva de la IBU no ha detectado cambios significativos que justifiquen una revisión del estatus de ambas federaciones, que llevan excluidas de las competiciones internacionales desde la invasión de Ucrania en 2022.

El tema figuraba en el orden del día del congreso únicamente a modo de informe y no se sometió a votación. La IBU confirmó la suspensión en agosto de 2025 debido a la continua invasión rusa de Ucrania. Muchas otras federaciones deportivas han readmitido recientemente a deportistas rusos y bielorrusos.