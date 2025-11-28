Uribes apuesta en la UE por "un modelo social que sitúe al deporte como un derecho en sentido estricto"

Archivo - Jose Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, participó este viernes en Bruselas en el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte para abordar junto a los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea los principales desafíos del sector.

Según indicó el CSD en nota de prensa, Rodríguez Uribes defendió la necesidad de avanzar hacia "un modelo social, que sitúe al deporte como un derecho en sentido estricto", accesible a todas las personas con independencia de su condición u origen social, y subrayó la importancia de promover la universalidad del deporte y de reforzar sus vínculos con la salud física y mental.

El dirigente también incidió en la necesidad de proteger a los deportistas profesionales reconociendo sus derechos y propuso avanzar hacia un Estatuto del Deportista que garantice condiciones dignas y homogéneas en toda la Unión Europea.

Además, durante la sesión de este viernes, se puso especial atención a la defensa de Europa frente a la deslocalización de competiciones. "El deporte es una joya que debemos cuidar y preservar. No saquemos ligas fuera de Europa, mantengámoslas aquí, reforcemos nuestras competiciones en fútbol, baloncesto o balonmano", demandó el presidente del CSD.

Este planteó igualmente trabajar no sólo para evitar la deslocalización, sino también para atraer grandes eventos y competiciones a Europa, en el marco de una industria deportiva sostenible, generadora de empleo y riqueza, y alineada con los valores de la Unión Europea.

En este sentido, el dirigente reiteró que el deporte debe consolidarse como "un puente para la paz entre los pueblos", en coherencia con los valores que fundamentan el proyecto europeo, y solicitó a los Estados miembros de la UE a mantener una postura "crítica frente a las graves violaciones de derechos humanos" que puedan producirse en el contexto internacional.

Este encuentro sirvió también para debatir sobre el papel que puede desempeñar la UE en el apoyo a las federaciones deportivas internacionales para impulsar estructuras de gobernanza más democráticas, transparentes, sólidas y paritarias.

Por este motivo, Rodríguez Uribes expuso la necesidad de que federaciones, clubes y ligas adopten estándares de gobernanza, democracia y transparencia, recordando que estas entidades ejercen funciones de representación que obligan a reforzar los mecanismos de control interno.

En este contexto, el dirigente apuntó la posibilidad de crear una Agencia Europea de Integridad y Valores Democráticos en el Deporte, así como un sello europeo que distinga a aquellas entidades que cumplan de forma más estricta con los principios de buen gobierno, igualdad, pluralidad y rendición de cuentas.