Uribes felicita a Alba Petisco por su histórico papel en el Europeo de gimnasia artística

La gimnasta logró la plata y bronce en el concurso completo y sueño en Leizpig (Alemania)

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha recibido este lunes a la gimnasta Alba Petisco, quien logró la medalla de plata y bronce en el concurso completo y suelo en el reciente Campeonato de Europa de gimnasia artística, disputado en la localidad alemana de Leipzig.

La catalana hizo historia al convertirse en la primera gimnasta española que logra un metal continental en el 'all around'. Segunda clasificada con un total de 53.965 puntos, Alba Petisco sólo se vio superada en el concurso completo por la italiana Manila Esposito (54.965). El tercer puesto fue para la rumana Ana Barbosu, con una puntuación de 52.299.

Petisco redondeó la mejor actuación individual de una española en un Campeonato de Europa de gimnasia artística con una medalla de bronce en la final de suelo.

"Sigo en una nube. Es difícil asimilar que soy la primera gimnasta española que consigue una medalla en el 'all around'. Esa medalla fue un shock, pero me permitió ir a por todas en la final de suelo. En esa final tenía que sacar un elemento nuevo para conseguir medalla y, tras la plata en el concurso completo, decidí arriesgar. No tenía nada que perder. Por suerte, salió bien. Esto es un chute de energía de cara al Mundial", aseguró la joven gimnasta española.

Junto a ella, en la recepción celebrada este lunes en el CSD, también han estado el presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo, y las entrenadoras del equipo nacional femenino de gimnasia artística Eva Rueda, Claudia Vilá y Almudena San José.