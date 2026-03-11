Uribes: "¿El Mundial de fútbol? Una guerra es muy incompatible con el deporte"

Archivo - El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, comparece ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó este miércoles que una guerra es "muy incompatible" con el deporte y abogó por que éste sirva para "tender puentes" para que la guerra en Irán se resuelva lo antes posible y no ponga en riesgo el Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano.

"Más allá de lo que dice y la posición de cada uno, lo que es evidente es que una guerra es muy incompatible con el deporte. Y al final pone las cosas muy difíciles, no solo a Irán sino a todos. Si la situación, cuando llegue el verano del Mundial, es así, es una situación muy compleja y muy complicada", dijo tras asistir en Espacio Bertelsmann de Madrid a la Asamblea General de Cerveceros de España.

Así se manifestó Rodríguez Uribes en alusión a las consecuencias del conflicto bélico en Oriente Medio sobre el Mundial de fútbol de este año, y tras las declaraciones del ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, quien señaló a la televisión estatal de su país que "no se dan las condiciones" que permitan a la selección participar en el campeonato.

"Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación", comentó Donyamali.

En este sentido, el secretario de estado para el Deporte español dijo que "el deporte no puede mantenerse al margen" de situaciones graves como una guerra o la violación de los derechos humanos. "La posición de España es clara en relación con la guerra, el presidente del Gobierno la ha expresado, y las derivadas en el deporte se van a producir", manifestó.

Rodríguez Uribes admitió que gestionar esta situación de conflicto "va a ser difícil". "Porque es muy complicado hacer compatible una situación de violencia, de guerra, de una agresión, que puede multiplicarse también desde Irán, con la práctica deportiva como si estuviéramos en un mundo ideal. Y eso va a producirse más allá de la posición de uno u otro concreta", indicó.

No obstante, Uribes recordó que el deporte también está "para ayudar" y "tender puentes" para volver al respeto al derecho internacional, y a las reglas del juego. "El deporte son valores, el fútbol son valores, y, entre otros, está el del respeto a las reglas del juego, al fair play. Si no se respetan las reglas del juego, no hay deporte. Si no se respeta el derecho internacional, no hay civilización. Y en ese mundo hemos entrado ahora y esto complica todo, también en el deporte y en el fútbol", concluyó.