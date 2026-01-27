València acogerá hasta 2028 el Gran Premio de España de SailGP

Archivo - El equipo español de SailGP durante el Gran Premio de España 2025- JASON LUDLOW FOR SAILGP - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

València será el escenario este próximo mes de septiembre del Gran Premio de España de la Temporada 6 de SailGP, la prestigiosa competición de catamaranes, sustituyendo así a Cádiz que había sido la sede de la cita en las anteriores cinco ediciones.

"Los 'Gallos' volarán a la ciudad del Turia este 2026. La competición "más emocionante del mundo" sobre el agua y la ciudad española han anunciado esta mañana un acuerdo por tres años para acoger el Spain Sail Grand Prix, cuya primera edición se celebrará el próximo mes de septiembre, los días 5 y 6.

Será la primera vez que el Rolex SailGP Championship y sus espectaculares catamaranes voladores visiten la ciudad valenciana", indicaron desde el equipo español de SailGP este martes.

De esta manera, València, que tiene experiencia en acoger otros grandes eventos de la vela como la Copa América, se suma a algunos de los destinos más icónicos del mundo en esta nueva campaña como Río de Janeiro, Bermudas, Nueva York, Portsmouth (Inglaterra) o Dubai.

"Estamos encantados de anunciar Valencia como sede de nuestro evento. Los 'Gallos' volvemos a casa, y eso siempre es una gran noticia. Valencia es una ciudad icónica, estrechamente ligada al mar a lo largo de su historia marítima", celebra Diego Botín, piloto del F50 Victoria.

El cántabro recalca que "la ciudad ha estado muy involucrada desde hace tiempo en grandes eventos de vela, no solo en competiciones de alto nivel, y ofrece las condiciones perfectas para un evento de SailGP de clase mundial". "Con la combinación ideal de viento y olas, estamos listos para ofrecer mucha acción. Esperamos ver a todos nuestros aficionados este año y en los años venideros", añade.

Por su parte, Antonio Alquézar, CEO del Spain SailGP Team, advierte que están "ante un momento muy significativo para la competición y para el equipo". "Un nuevo y emocionante capítulo con una ciudad anfitriona de clase mundial como Valencia, que nos permitirá ofrecer a nuestros aficionados y partners una experiencia única", apunta.

"València tiene todo lo que se le puede exigir a un evento de SailGP. Queremos agradecer el apoyo de todos nuestros interlocutores en la ciudad, así como dar las gracias a Cádiz tras cuatro eventos de gran éxito entre 2021 y 2025", remarca el directivo.

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Díez, ha dado la bienvenida "a esta gran competición, que ofrecerá una nueva plataforma para mostrar las ventajas que la Comunitat Valenciana en general, y la ciudad de Valencia en particular, ofrecen para acoger eventos deportivos de primer nivel como este".

"La larga vinculación de la región con las competiciones de vela y su experiencia en la organización de grandes eventos deportivos nos llevan a pensar que nuestra colaboración con SailGP será fructífera y exitosa", subrayó el dirigente.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, no esconde que para la capital del Turia "es un motivo de orgullo y una gran oportunidad acoger un evento internacional como SailGP".

"Nos permitirá seguir consolidándonos como capital deportiva y reafirmar nuestra capacidad organizativa. El frente marítimo de Valencia será el escenario perfecto para que todo el mundo disfrute de este próximo hito, que sin duda pondrá en valor nuestra ciudad y nuestra capacidad para albergar grandes eventos deportivos", expresa la edil.

COUTTS: "ES UN HOGAR PERFECTO PARA SAILGP"

Asimismo, la Diputación de Valencia, que también participa en el desarrollo del evento, ha expresado su respaldo a la celebración de SailGP en la ciudad, destacando el impacto positivo que tendrá tanto a nivel económico como turístico para la provincia, contribuyendo a la proyección internacional del territorio.

Finalmente, Sir Russell Coutts, CEO de SailGP, se ha mostrado encantado de la entrada de València. "Su tradición deportiva y sus condiciones de primer nivel hacen de València un hogar perfecto para SailGP, al tiempo que seguimos creciendo en España", indica.

"Asegurar un compromiso plurianual es clave para ofrecer una experiencia de clase mundial a nuestros aficionados. Tras el título de campeones de España en la Temporada 4, está claro que la apasionada y verdaderamente global afición de este país encaja de forma natural con el crecimiento de nuestra liga, equipos y socios", sentencia el mítico regatista neozelandés.