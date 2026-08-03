Valeria Antolino y Ana Carvajal terminan séptima y undécima en la final de plataforma 10 metros

Archivo - Valeria Antolino - Europa Press/Contacto/Ludvig Thunman - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las españolas Valeria Antolino y Ana Carvajal han finalizado en séptima y en undécima posición, respectivamente, en la final de plataforma individual 10 metros de saltos en el Campeonato de Europa de deportes acuáticos 2026, que se está disputando en París, mientras que Juan Pablo Cortés y Max Liñán han terminado séptimos en trampolín 3 metros sincronizado.

En el Centro Acuático Olímpico de la capital francesa, Carvajal no pudo repetir las buenas sensaciones de la preliminar, donde fue primera, y se vio lastrada por sus errores en los primeros saltos, lo que le hizo terminar la prueba undécima entre las doce participantes con 270.60 puntos.

Mientras, Antolino, décima en las preliminares, sí pudo mejorar su posición y consiguió una puntuación final de 282.55, suficiente para ser séptima.

La británica Maisie Bond, con una puntuación de 327.05, se proclamó campeona continental por delante de la actual subcampeona del mundo, la alemana Pauline Pfeif (305.30), que se hizo con la plata -mismo metal que en Antalya 2025-, y de la neerlandesa Else Praasterink (305.15), bronce.

Por otra parte, en la final de trampolín 3 metros sincronizado, la pareja española formada por Juan Pablo Cortés y Max Liñán acabó en séptima posición con 361.62 puntos. Los clavadistas alemanes Jonathan Gisbert Schauer y Lou Noel Guy Massenberg se colgaron el oro (423.84), en un podio que completaron los rusos Evgenii Kuznetsov y Nikita Shleikher (408.99) y los italianos Stefano Belotti y Matteo Santoro (386.07).

Hasta el momento, España acumula cinco medallas en el campeonato: tres platas, las de Iris Tió y Lilou Lluís en dúo libre femenino, Tió y Dennis González en dúo libre mixto y el equipo en la rutina libre; y dos bronces, de Iris Tió en solo libre femenino y de Jordi Cáceres en masculino.