Vallehermoso se prepara para acoger al World Athletics Continental Tour "en la casa del atletismo español"

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado junto a los atletas españoles Quique Llopis,Quique Llopis, Fátima Diame y Tessy Ebosele autoridades del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cita de Madrid del World Athletics Continental Tour (WACT) se presentó este miércoles en el Estadio Vallehermoso, "la casa del atletismo madrileño y español" y en donde se darán cita atletas de renombre como el español Quique Llopis que espera dar "la mejor sensación de la temporada".

Un total de 155 atletas de 36 países, entre ellos 50 españoles, participarán este jueves en esta cita en la capital que contará con 16 pruebas con la participación de numerosos medallistas olímpicos, campeones del mundo y campeones de Europa.

A la presentación de la prueba acudieron Sonia Cea, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Madrid; Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo; María Cabezón, Jefa de División de Coordinación Deportiva de la Comunidad de Madrid; y los atletas españoles Quique Llopis, Fátima Diame, Asier Martínez y Tessy Ebosele.

"El Estadio Vallehermoso es la casa del atletismo madrileño y español. Es un placer y orgullo tener este estadio en Madrid por todo lo que aporta a la ciudad como atletismo y base del deporte. Cada año tenemos más niños que quieren empezar con el atletismo, por eso doy gracias a los profesionales que trabajan aquí para que nadie se quede sin correr", declaró Sonia Cea.

La edil calificó como "grandes referentes" a los atletas presentes en el acto para los niños y niñas que desean practicar del atletismo y recalcó "los esfuerzos" que realizan "a nivel municipal" y que "sirven para que esta competición tenga niveles de calidad altísimos". "El trabajo que estamos haciendo convierten a los atletas y niños en los grandes beneficiados", agregó.

"El deporte es una manera maravillosa de demostrar al mundo la mejor cara de esta ciudad y el atletismo es un valor seguro. Vamos a recibir a una competición de primer nivel con unos atletas tan maravillosos como estos de hoy aquí", concluyó Cea.

Para la jefa de División de Coordinación Deportiva Comunidad de Madrid, María Cabezón, es un "honor" acoger este evento. "Esta competición la viví como espectadora y como deportista, y creo que es una de esas competiciones que tienen alma y que es muy especial", subrayó.

Además, Cabezón remarcó que "tiene que haber apoyo institucional para que ese tipo de competiciones salgan adelante", por lo que agradeció el trabajo del "Ayuntamiento y federaciones". "Todo el mundo ponemos nuestro grano de arena", puntualizó, recordando que en el Estadio Vallehermoso "ha habido momentos absolutamente históricos".

LLOPIS: "DAREMOS LA MEJOR SENSACIÓN DE LA TEMPORADA"

Por su parte, Quique Llopis, subcampeón del mundo este año en pista cubierta en 60 metros vallas, y una de los principales nombres del evento, recalcó que le está "costando recuperar las sensaciones después de terminar la etapa de pista cubierta", pero poco a poco está mejorando. "No tengo dudas de que mañana daremos la mejor sensación de la temporada de cara a al Campeonato de España y de Europa", dijo el valenciano sobre su estado de forma.

A su lado, estará el también vallista Asier Martínez, que apuntó que su compañero y él son "gente de momentos y no de marcas", y que "sin hacer grandes marcas puedes hacer grandes cosas". "No creo que con una o dos competiciones se vuelva a ese nivel de confianza. Mañana es un gran día, pero también soy consciente de que esta temporada es larga porque en agosto tenemos el Europeo en Birmingham y es el objetivo de todos nosotros", subrayó el navarro.

Fátima Diame reconoció que "tarde o temprano" podrá saltar los siete metros de longitud, ya que se ha centrado exclusivamente en "entrenar y corregir los saltos nulos" durante la temporada. "He mejorado mentalmente y también físicamente porque he notado una evolución la técnica del salto", advirtió.

La doble bronce mundial 'indoor' llega a esta competición en un "buen estado de forma" por la mejora que ha ido adquiriendo "en cada competición", sobre todo porque ha vuelto a entrenar con su compañera Tessy Ebosele, la cual se quiere tomar esta campaña "con más calma" y que intenta no obsesionarse con saltar siete metros "porque te limita en la progresión".

"Lo que más me llena es tener salud y disfrutar del atletismo porque durante la temporada sufrí mucho en el tendón de Aquiles. Antes me presionaba mucho porque pensaba en el qué dirá la gente. No sé qué voy a saltar en Madrid, pero si que iré a disfrutar", añadió la medallista de bronce de longitud en el Europeo Sub-23.