Varios.- Lindsey Vonn protagoniza la campaña de Under Armour 'Will Makes Us Family'

Publicado 28/09/2018 14:16:11 CET

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ex campeona olímpica y bicampeona del mundo de esquí alpino Lindsey Vonn es la protagonista, entre otros, de la campaña global 'Will Makes Us Family' ('La VOLUNTAD nos convierte en una familia') de la empresa estadounidense Under Armour que impulsa a los deportistas de todos los niveles para que sean los mejores en su género.

Entrenar tiene un significado distinto para cada deportista, pero siempre constituye la base de un rendimiento excelente, sea cual sea la meta deportiva o de fitness. El ADN de Under Armour está arraigado en el training, y su nueva campaña global 'Will Makes Us Family' representa la expresión moderna del 'Train' ('Entrenamiento') de Under Armour.

En el vídeo de la campaña se consigue un acceso sin restricciones al entrenamiento de esos deportistas y observar de primera mano el esfuerzo que dedican a perfeccionar su técnica. Este mensaje de inclusividad, de familia, quiere celebrar el poder de la Voluntad en estado puro y la tenacidad que llevan dentro todos los atletas.

Entre los atletas que aparecen en la campaña, junto con deportistas anónimos, figuran el 'quarterback' de fútbol americano Cam Newton; la primera bailarina Misty Copeland; Lindsey Vonn, el medallista de oro en boxeo y campeón de los pesos pesados Anthony Joshua; y el golfista Jordan Spieth.

Además del vídeo temático principal, varias viñetas emparejan de forma inesperada a los deportistas para mostrar a los espectadores los momentos más crudos del entrenamiento como el fracaso, agotamiento, frustración y sudor en el campo o en el estudio, o empapados bajo la lluvia y la nieve.

Con motivo de esta campaña, Under Armour lanzará su nueva línea de equipamiento para entrenamiento como Perpetual, Vanish, Weather Protection y la colección otoño/invierno Misty Copeland Signature Collection.