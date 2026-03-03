Varios.- Madrid celebra "el 'match' perfecto" con los Laureus y promete dar su "mejor versión" en el 20 de abril

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de los nominados a los Premios Laureus del Deporte Mundial 2026 - Carlos Luján - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconocieron este martes el "honor" y "orgullo" porque la capital vuelva a ser la sede por tercer año seguido de la Gala de los Premios Laureus, que se celebrará el próximo 20 de abril, prometiendo que la región y la ciudad darán "su mejor versión" para que vuelvan "una y mil veces" y apuntalen ese "'match' perfecto" entre anfitriones y organizadores.

"Es un verdadero honor para Madrid recibir por tercer año consecutivo a los Premios Laureus y hacerlo en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, región capital de España y del Deporte. Los Premios Laureus son los máximos galardones a los que aspiran un equipo en reconocimiento a un esfuerzo, una trayectoria, a su talento y en Madrid sabemos que el deporte no entiende ni de fronteras, ni de idiomas. Es un lenguaje universal como lo es esta región y esta capital internacional de todos", señaló Díaz Ayuso en su discurso durante el acto de anuncio de los nominados a los Laureus 2026.

La dirigente apuntó que la comunidad "es hoy el escenario habitual de los mayores eventos deportivos y culturales del mundo, más de 400 anuales sólo en el mundo del deporte y muchos de ellos en la región", la cual "acoge con los brazos abiertos ese espíritu deportivo".

"Madrid tiene mucho deporte, deporte base, de competición para niños, mayores, hombres, mujeres, personas de todas las edades y también, muy especialmente, la discapacidad, que es nuestra niña bonita, la que queremos cuidar siempre desde todos los ámbitos de la administración. Tenemos más de 600.000 licencias deportivas y una red de 16.500 asociaciones deportivas", detalló.

Además, subrayó que su Gobierno está "volcado con la tecnificación deportiva, con las becas para deportistas, las ayudas a los equipos de élite, a las federaciones y el programa del ciclo olímpico 'Objetivo Los Ángeles'" y que la Comunidad de Madrid es "también líder en deporte femenino en España", sin olvidar que el deporte "va mucho más lejos" por su impacto en el turismo.

Díaz Ayuso remarcó "la forma de vida" de los madrileños, "siempre dispuestos a acoger a ciudadanos de todos los rincones" y "a poner de su parte en su día a día, para que cualquier evento sea todo un éxito, a pesar de que a veces contraiga dificultades". "Y para que todo el mundo pase en un gran momento, se sienta como nunca, en un lugar seguro, alegre, vivo, que es esta región y esta capital internacional", agregó.

"Animamos a todos los amantes del deporte a ser parte de estos Premios Laureus, a formar parte de este momento único que está viviendo Madrid, alegre, vital, libre. Muchas gracias a todos los que formáis parte de estos premios y deseo que sean todo un éxito, daremos nuestra mejor versión para que volváis una y mil veces a Madrid, que es vuestra casa. Nos vemos pronto", sentenció la presidenta de la Comunidad de Madrid.

MARTÍNEZ-ALMEIDA: "MADRID Y LOS LAUREUS ES EL 'MATCH' PERFECTO"

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida reconoció que se sienten "profundamente orgullosos de que Laureus, los premios más prestigiosos que en el ámbito deportivo hayan elegido nuevamente a Madrid". "Porque como dijo Rafa Nadal en la última gala de los Laureus, en 2025, Madrid se había convertido en la capital mundial del deporte. Y por tanto es un 'match' perfecto el que tenemos entre la ciudad de Madrid junto con Laureus", subrayó.

Para el edil, Madrid refleja "dos cuestiones esenciales" como son "el compromiso con el deporte y el legado que supone el deporte porque tiene la capacidad de transformar la sociedad a mejor y por tanto tiene la capacidad también de resolver conflictos". "Por eso nosotros entendemos que Madrid es el lugar adecuado para ser esa capital mundial del deporte porque se suceden eventos deportivos y grandes eventos deportivos todos los días", añadió, citando varios de los que tiene la ciudad como el Mutua Madrid Open, el partido de la NFL o el Gran Premio de España del Mundial de F1.

"Pero cuando pensamos en grandes eventos deportivos, nosotros también pensamos en todos aquellos chavales, en todas aquellas personas que todos los días practican el deporte en la ciudad de Madrid, en todos aquellos que lo hacen bien porque algún día quieren alcanzar el cielo que unos pocos elegidos lo han alcanzado o que simplemente quieren practicar el deporte como una escuela de vida", prosiguió Martínez-Almeida.

El alcalde cree que esto "es la esencia del deporte y de los Laureus" y celebró también que la ciudad pueda participar del programa d de carácter social 'Sport for Goods' porque ese "legado y compromiso con el conjunto de la sociedad y que tiene que ser un pilar fundamental para cada día poder tener una sociedad mejor y más cohesionada".