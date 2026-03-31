Las Vegas albergará la Super Bowl 2029

Archivo - Imagen de la actuación musical de Usher durante el descanso de la Super Bowl celebrada en Las Vegas en 2024 - -/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La NFL, la liga estadounidense de fútbol estadounidense, anunció este lunes que el Allegiant Stadium, en Las Vegas, albergará la Super Bowl del año 2029, la segunda vez acogerá el partido que decide el ganador del Trofeo Vince Lombardi tras hacerlo en 2024.

Según informó la NFL en un comunicado, el anuncio se realizó en la Reunión Anual de la liga en Phoenix, tras una revisión por parte del Comité de Participación de los Aficionados y Grandes Eventos de la NFL y una votación de todos los propietarios.

"Nos entusiasma traer el Super Bowl de regreso a Las Vegas y brindar a nuestros aficionados otra experiencia increíble en uno de los destinos deportivos y de entretenimiento más importantes de Estados Unidos", declaró el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

El dirigente apuntó que la anterior Super Bowl en la ciudad del estado de Nevada "demostró la magnitud, la energía y la hospitalidad que la ciudad aporta a los eventos mundiales". "Esperamos trabajar junto con la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, los Raiders y la comunidad para ofrecer una experiencia aún mejor en esta ocasión", advirtió.

El Super Bowl LXIII marcará la segunda vez que la Super Bowl se celebre en Las Vegas. La ciudad debutó como sede por primera vez en 2024, recibiendo a más de 330.000 visitantes y generando un impacto económico superior a los mil millones de dólares, según la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA). En aquella ocasión, se proclamaron campeones los Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers por 25-22.

"Nos enorgullece que la NFL haya elegido Las Vegas para albergar el Super Bowl LXIII. Nuestro primer Super Bowl demostró la energía y la magnitud únicas que solo este destino puede ofrecer, reuniendo deportes, entretenimiento y hospitalidad de primer nivel en un solo lugar. Las Vegas fue creada para momentos como este, y esperamos brindar otra experiencia excepcional a los aficionados en 2029", advirtió Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la LVCVA.

También mostró su satisfacción por esta designación Mark Davis, propietario de Las Vegas Raiders. "Es una muestra del trabajo conjunto de los Raiders, la LVCVA, los líderes cívicos, la comunidad y la NFL. El Super Bowl LVIII estableció un estándar muy alto, y para el Super Bowl LXIII nos comprometemos a superarlo aún más", subrayó.