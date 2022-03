Víctor Gutiérrez: "Nos tocaba ya tener reconocido al colectivo LGTBI con una serie de protecciones"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador de waterpolo y secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, mostró su satisfacción porque la futura nueva Ley del Deporte ya reconozca a este colectivo "con una serie de protecciones" y pidió "darle herramientas para que su funcionamiento sea inmediato", aunque no escondió su "vergüenza" de que sea en el deporte donde se sigan acentuando comportamientos 'LGTBIfóbicos'.

"Gracias a todos los agentes que han trabajado para sacar adelante esta ley tan difícil y con tantos actores de por medio. Después de 32 años nos tocaba ya tener reconocido al colectivo LGTBI con una serie de protecciones, y me refiero a cada una de las siglas que conforman esa palabra", advirtió Gutiérrez en su comparecencia en la jornada 'La nueva Ley del Deporte, una oportunidad de país', celebrada en el Congreso.

Para el waterpolista, es "súper importante" que la nueva legislación vaya a "equiparar la lucha contra la 'LGTBIfobia' con la que se hace contra el racismo y la xenofobia". "Esto nos va a hacer avanzar a pasos agigantados. Hemos tardado 30 años y ahora hay que trabajar para que la ley se asiente y darle herramientas para que su funcionamiento sea inmediato", subrayó.

"A lo largo de toda mi carrera he sufrido comportamientos y actitudes 'LGTBIfóbicas', que lejos de ir evolucionando, se iban perpetuando en el deporte. La sociedad española es un referente en aceptación, pero también debemos ser críticos con nuestro deporte y aunque estoy orgulloso de ser deportista, siento vergüenza de que sea un ámbito donde haya un dedo acusador sobre las personas LGTBI o 50.000 personas llamando 'maricón' a un jugador en un campo de fútbol sin que pase nada. Esto ahora lo reconoce la ley y es fundamental", puntualizó.

Gutiérrez recordó tener "el dudoso honor" de haber provocado la primera sanción en el deporte español por la conducta homofóbica de Nemanja Ubovic. "Con la ley en la mano no teníamos un protocolo ante este tipo de comportamientos y tuve la suerte de que se actuase. Que la nueva ley incorpore un régimen sancionador es importante porque parece que reaccionamos cuando nos tocan el bolsillo", manifestó.

Del mismo modo, el secretario LGTBI del PSOE, considera lo positivo que para el nuevo texto se haya tenido "en cuenta todas las realidades de los deportistas". "Esta parte es absolutamente esencial porque no se puede hacer lo más básico si no estás bien contigo mismo y si tienes que llevar con vergüenza tu identidad. Es importante que esta ley vaya a ser garante con las personas LGTBI, pero no olvidemos que el 99 por ciento de los deportistas no son profesionales y el deporte que defiendo debe estar abierto para todos y todas y las puertas no se le pueden cerrar a nadie", remarcó.

Finalmente, dejo claro que "lo que no se ve es como si no existiera". "En una edad en la que eres tan vulnerable, es importante ver a alguien como tú y con un mensaje positivo, que haya personas que sean valientes y que con su testimonio puedan abrir camino y visibilizar que se puede hacer deporte siendo persona LGTBI y que es para todos y todas", sentenció.