Vigo inaugura el Village de La Solitaire du Figaro Paprec con la llegada de una flota encabezada por Tom Dolan

De izda a dcha: Mario Cardama, Carlos Botana, Luisa Sánchez, Diego Calvo, Ana Ortiz, Jaime Toledano, Manuel Villaverde y Philippine Collod en la apertura del Village de Vigo de La Solitaire du Figaro Paprec - MARÍA MUIÑA

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Vigo inauguró este jueves el Village oficial de la 57ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec, horas antes de que llegase la flota de la regata encabezada por el irlandés Tom Dolan, a bordo del 'Kingspan', ganador de la primera etapa.

El acto inaugural tuvo lugar este mediodía en la dársena de Portocultura, espacio que acogerá durante toda la escala viguesa actividades gratuitas abiertas al público, y en un acto que contó, entre otros, con la presencia del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; y la directora de La Solitaire du Figaro Paprec, Philippine Collod.

Las autoridades procedieron al tradicional corte de cinta con la bandera de Galicia bajo el arco principal de acceso al Village, una imagen simbólica que marcó oficialmente el inicio de la escala viguesa de esta edición de la regata.

Diego Calvo, agradeció a la organización "que siga confiando en Galicia y en Vigo por segundo año consecutivo". "Demuestra la capacidad de nuestra comunidad para acoger eventos deportivos internacionales de primer nivel. Además, este tipo de eventos sitúan a Vigo y a Galicia como referencia europea y mundial de la vela y del turismo vinculado al mar", añadió.

Por su parte, Luisa Sánchez recalcó la satisfacción porque la ciudad "vuelva a situarse en el centro de una gran prueba oceánica internacional". "Durante estos días podremos disfrutar de una competición muy exigente y de un amplio programa de actividades abiertas al público", afirmó.

Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, destacó "el enorme mérito deportivo y humano" de los participantes tras completar en solitario cerca de 600 millas de navegación desde la Bretaña francesa. "Es un orgullo recibir en Vigo a estos grandes regatistas y que puedan sentir la calidez con la que los acogemos. Este es también su puerto", advirtió.

En lo deportivo, el irlandés Tom Dolan, a bordo del 'Kingspan', se proclamó ganador de la primera etapa, un triunfo que llega dos años después de su primera victoria en la Solitaire du Figaro Paprec y tras hacer el recorrido en 3 días, 20 horas, 21 minutos y 36 segundos. Loïs Berrehar ('Banque Populaire') y Paul Morvan ('Foricher - French Touch') completaron el podio.

La escala de La Solitaire du Figaro Paprec en Vigo cuenta con el impulso de la Autoridad Portuaria de Vigo, la Deputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia y del programa Xacobeo 2027, consolidando la apuesta de la ciudad y de Galicia por los grandes eventos náuticos internacionales.