Vigo refuerza su "vocación náutica" con la meta y salida final de Le Solitaire du Figaro Paprec

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vigo reforzará su "vocación náutica" con la llegada de la segunda etapa y la salida final de la 56 edición de La Solitaire du Figaro Paprec, que estará con sus 35 participantes en la ciudad gallega del 18 al 21 de septiembre.

La presentación oficial de la salida se celebró este miércoles en el Edificio de Sesiones del Muelle de Trasatlánticos con la asistencia de Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo; Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra; Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo; y Mario Cardama, presidente de la Fundación Traslatio.

Esta escala de La Solitaire du Figaro Paprec en Vigo cuenta con el impulso de la Autoridad Portuaria de Vigo y la Deputación de Pontevedra, "instituciones que hacen posible el regreso de una gran regata oceánica a la ría 20 años después de la Volvo Ocean Race", indicaron desde la organización.

"Para el Puerto de Vigo es un orgullo acoger una de las etapas, y la única escala en España, de La Solitaire du Figaro 2025, una de las regatas 'offshore' más emblemáticas del calendario internacional. Es parte del compromiso del puerto con la ciudad y refuerza nuestra vocación náutica y consolida a Vigo como un puerto de referencia en el Atlántico europeo", apuntó Cardama.

Este aseguró que quieren ofrecer "a los regatistas, técnicos y visitantes una experiencia inolvidable, con una infraestructura portuaria de primer nivel y una ciudad que vive el mar con pasión". "Queremos que el Puerto de Vigo sea esos días una gran fiesta, no sólo deportiva, sino también cultural, para lo que invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar de esta jornada y del ambiente que se vivirá en la ciudad", subrayó.

Luisa Sánchez recordó la coincidencia del paso de esta regata por la ciudad olívia con el de la Volvo Ocean Race hace 20 años. "La gente joven quizás no tiene el recuerdo de lo que supuso aquel acontecimiento, o la Cutty Sark en su día, pero los vigueses de cierta edad lo recordamos perfectamente", confesó.

"Con esta competición pasará lo mismo y va a generar un tirón enorme entre los que somos aficionados a la vela y creo La Solitaire conseguirá que, de nuevo, toda la ciudad se vuelque al mar. El espectáculo es enorme y deja claro que nuestra ría es un escenario ideal para este tipo de eventos. Vigo no querrá perdérselo", remarcó la, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra.

Ana Ortiz, por su parte, reconoció el "honor" para Galicia de recibir "una competición de referencia para la navegación en solitario". "Apoyamos este proyecto para conseguir el ambicioso objetivo de afianzar el liderazgo de Galicia como foco de atención mundial de la vela", declaró.

"Eventos como éste contribuyen de forma decisiva a potenciar Vigo en el lugar que se merece, reivindicando su papel central en Galicia. Por todo ello, os damos la enhorabuena, porque no es nada fácil lograr que la Fígaro recale en nuestras aguas y eso habla muy bien de los organizadores", agregó la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo.