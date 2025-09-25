Virginia Yanquilevich, CEO de Dopper: "Hay una oportunidad enorme para reducir plásticos y pasarnos al grifo"

La marca holandesa de diseño apuesta por la sostenibilidad y por un mercado español, donde se bebe 129 litros de agua embotellada al año

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada (CEO) de la marca holandesa de diseño Dopper, Virginia Yanquilevich, expresó que en la actualidad en la Unión Europea hay una "oportunidad enorme" para reducir el uso de plásticos y "pasarnos al grifo", y apostó por la presencia en el mercado español, en el que cada persona bebe 129 litros de agua sin gas al año.

Según datos de la empresa de medición Nielsen, en 2024 en España se consumió más agua embotellada sin gas que la media europea (102 litros), y en el 95 por ciento del continente la ciudadanía tiene acceso a agua potable de calidad.

"Hay una oportunidad enorme para reducir plásticos y pasarnos al grifo. En Dopper trabajamos con aliados para impulsar una hidratación más sostenible. En los Países Bajos colaboramos con el SC Heerenveen, club de la primera división neerlandesa, y conseguimos ahorrar en torno a 7.500 botellas de un solo uso al año. En España nos hemos asociado con Urban Sports Club y Cyclo para animar a sus socios a rellenar sus botellas en lugar de comprar agua envasada", comentó en declaraciones a Europa Press Virginia Yanquilevich.

Fundada en 2009, el esfuerzo de Dopper se centra en prevenir que la población compre botellas de plástico, y para ello firman alianzas con gimnasios, equipos y eventos deportivos. "El deporte para nosotros es muy importante. Además, vemos que los deportistas son un modelo para muchas personas. La única manera de llegar a nuestro objetivo como empresa, a conseguir el 'oro', es como en el deporte, si todos participamos, si cada uno hace su parte llegamos al resultado final y conseguimos meter 'gol'", comparó.

En este sentido, la CEO de Dopper cree que España es un mercado en el que puede tener "muchísimo impacto" por la cantidad de botellas de plástico que se consumen. "Somos sostenibilidad. Dopper nació como un movimiento, diciéndole a la gente no bebas de agua embotellada. Más adelante, al dueño de Dopper le recomendaron dar una solución, no solamente decir lo que no hay que hacer sino lo que si que tienes que hacer", recordó.

La sostenibilidad está "en todo" en Dopper, en la fabricación del producto y en los proyectos para instalar agua potable en lugares sin acceso a ella como Nepal. "En todo lo que hacemos, pensamos: 'Se puede hacer mejor, se puede hacer más sostenible, y sino no lo hacemos'", subrayó.

TAPA PARA BEBER CON UNA MANO

El último lanzamiento de Dopper es una tapa, la Flip Straw, que se adapta a la botella, con una pajita incorporada, para poder beber con una sola mano y sin inclinarla. Esta mejora está pensada para reducir los residuos plásticos y adaptarse al estilo de vida urbano.

Disponible desde este martes en dos colores, con un precio de 9,95 euros, también se pueden adquirir en paquetes que combinan la Flip Straw conla Dopper Steel de 490 mililitros.