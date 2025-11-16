VRAC Quesos Entrepinares levanta su novena Supercopa en un reñido derbi al INEXO El Salvador.

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El VRAC Quesos Entrepinares se ha impuesto este domingo al INEXO El Salvador en la final de la Supercopa de España Masculina 2025, que se disputó en los Campos de Pepe Rojo, un duelo igualado que se llevó por un marcador final de 15-20, sumando así su noveno título de Supercopa.

Un partido que fue una montaña rusa de emociones, con el marcador empatado hasta en tres ocasiones y que terminó decidiéndose por la disciplina y la eficacia del VRAC en los minutos finales.

El encuentro comenzó con la tensión habitual de un derbi. El VRAC Quesos Entrepinares empezó dominando en cuanto a territorialidad en los primeros instantes, pero la dureza de la melé de INEXO El Salvador, y su férrea defensa, evitaron que se convirtieran en puntos las oportunidades en el inicio.

La primera indisciplina significativa llegó con la tarjeta amarilla a Jacobo Ruíz (El Salvador, Min 12). Aunque los hombres de INEXO El Salvador defendieron bien la primera ofensiva en los 5 metros. Sin embargo, el VRAC logró romper las tablas poco después con un golpe de castigo pasado por el zaguero Baltazar Taibo (0-3, Min 17). El Salvador respondió de inmediato con la misma moneda: su capitán, Facundo Munilla, igualó el luminoso con su bota (3-3, Min 20).

Pese a que el VRAC siguió dominando territorialmente, la defensa chamiza se mantuvo imbatible hasta el minuto 34, cuando el segunda línea Alejandro Pérez consiguió posar el primer ensayo del encuentro, aprovechando la superioridad numérica en el flanco abierto (3-8, descanso).

La segunda mitad arrancó con un INEXO El Salvador revitalizado y lanzado. El apertura Jaime Powys protagonizó una gran escapada que finalizó su zaguero, Jerónimo Alonso, con el primer ensayo chamizo que volvía a igualar el marcador (8-8, Min 43). Casi sin tiempo para respirar, Jerónimo firmó su doblete personal, y con la transformación de Juan Martínez, ponía por primera vez a los suyos por delante (15-8, Min 47).

La reacción quesera fue inmediata. El centro Francisco González logró perforar la defensa rival, y con la conversión de Taibo, el electrónico volvía a marcar el empate (15-15, Min 51). El punto de inflexión llegó en el minuto 66, cuando Jerónimo Alonso, uno de los mejores del partido para El Salvador, fue amonestado con tarjeta amarilla.

El VRAC no perdonó la inferioridad: aprovechó la indisciplina para entrar con su potente touch maul y fue el talonador Pablo Miejimolle (Min 67) quien consiguió posar el ensayo que ponía el definitivo 15-20 en el marcador. Con esta victoria, el VRAC Quesos Entrepinares suma su noveno título de Supercopa de España, superando en el palmarés a su vecino y eterno rival.