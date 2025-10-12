Vuelve la Kings League Spain con los nuevos equipos de Marcelo y Plex, una Copa Europea y un Mundial - KINGS LEAGUE SPAIN

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Kings League dio oficialmente el pistoletazo de salida a su temporada más grande hasta la fecha, con nuevas normas para la competición, en un espectacular evento en directo desde Río de Janeiro, presentado por su fundador y presidente Gerard Piqué.

Durante la cita se anunció que el próximo 19 de octubre arrancará la nueva Kings Cup Spain, un formato que llevará la competición a otro nivel y que contará con la incorporación de Marcelo, la leyenda del Real Madrid, y el creador de contenido Plex como presidentes de un nuevo equipo de la Kings Cup Spain.

Además, la Queens Cup Spain, la versión femenina, debutará el 25 de octubre con la influencer y colaboradora de televisión Marina Rivers al frente de su propio equipo. El evento en Río también desveló los primeros detalles de la próxima Kings World Cup Nations, que tras el éxito arrollador de su edición inaugural a comienzos de este año en Italia, regresará en enero de 2026 con 20 naciones compitiendo por el título mundial.

En representación de España, el streamer DjMariio unirán fuerzas para liderar al equipo nacional frente a las demás potencias del torneo. La segunda edición del Mundial de Naciones se celebrará en São Paulo (Brasil) del 3 al 17 de enero, reuniendo a 20 selecciones nacionales que en algunos casos combinarán el talento de leyendas del fútbol con la energía de los mayores creadores de contenido.

La competición de Brasil estará presidida por Ronaldo Nazário y contará con figuras como Robert Lewandowski, entre otros iconos que asumirán el rol de capitanes y embajadores de sus países. Durante el evento de Río de Janeiro se presentaron oficialmente todas las naciones participantes y se realizó el sorteo del primer bracket, que definirá los duelos iniciales de la fase de grupos.

En él, España, el conjunto capitaneado por el streamer DjMariio, se medirá con Brasil en un enfrentamiento que promete ser uno de los grandes choques del torneo y un auténtico espectáculo global. "Esta es la temporada en la que la Kings League se vuelve verdaderamente global", declaró Gerard Piqué.

"Fuimos una sensación viral para el público hispanohablante. Ahora somos la mayor liga deportiva liderada por los mejores creadores del planeta. Todo esto gracias a nuestros fans, nuestros presidentes y nuestros jugadores. Les prometemos que la temporada 2025-26 será la mejor de sus vidas", añadió.

La magia del fútbol mundial también llegará a Marsella un poco antes con un evento muy especial: The Universe League. Zidane y The Next Generation, en colaboración con la Kings League y la agencia de marketing deportivo Universe, celebrarán el 7 de diciembre una velada única en la ciudad natal del astro francés.

El encuentro combinará partidos de la Kings League con enfrentamientos entre leyendas del fútbol de Madrid, Barcelona, París y Marsella en un homenaje al talento, la pasión y la conexión entre generaciones que han marcado la historia del deporte rey.