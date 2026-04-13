World Aquatics permite a deportistas rusos y bielorrusos competir bajo su bandera e himno

Archivo - El ruso Kliment Kolesnikov tras ganar el oro en los 50 espalda del Mundial de Singapur en 2025 - Europa Press/Contacto/Xia Yifang - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

World Aquatics, el ente mundial rector de los deportes acuáticos, anunció este lunes que los deportistas rusos o bielorrusos de categoría absoluta podrán competir ya en todos los eventos que organice con sus respectivos uniformes, banderas e himnos.

"Tras una decisión del Consejo de World Aquatics, y en consulta con la Unidad de Integridad Acuática (AQIU) y el Comité de Deportistas, las directrices para la participación de deportistas en eventos acuáticos durante un período de conflicto político ya no se aplicarán a los atletas sénior con nacionalidad deportiva bielorrusa o rusa", indicó World Aquatics en un comunicado.

El Consejo había modificado previamente las directrices, que son implementadas por la AQIU, para permitir que los deportistas juveniles de estos dos países, sancionados desde la invasión rusa de Ucrania, pudieran participar también en igualdad de condiciones.

"Durante los últimos tres años, World Aquatics y la AQIU han contribuido con éxito a garantizar que los conflictos se mantengan fuera de las sedes de competición deportiva. Estamos decididos a asegurar que las piscinas y las aguas abiertas sigan siendo lugares donde deportistas de todas las naciones puedan reunirse para competir pacíficamente", declaró el presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam.

De todos modos, la federación advirtió que ha acordado también disposiciones clave "en aras de unas competiciones seguras y justas" y los deportistas rusos y bielorrusos "sólo podrán competir una vez que hayan superado con éxito al menos cuatro controles antidopaje consecutivos realizados en colaboración con la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) y hayan completado las verificaciones de antecedentes con la AQIU".

"Rusia y Bielorrusia también recuperan ahora sus plenos derechos de membresía en virtud del artículo 6 de la Constitución de la Organización Mundial de Deportes Acuáticos", sentenció el comunicado del organismo.