Xabi Fernández: "Queda la mitad en distancia, pero mucho más en puntos"

Publicado 01/03/2018 17:51:52 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El patrón del 'MAPFRE', Xabi Fernández, celebró que no desaprovechasen la "última oportunidad" que tuvieron en el último día de la sexta etapa de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas, y que pudieran acabar terceros de cara al tramo final de regata donde "queda la mitad de distancia, pero mucho más en puntos".

"No esperábamos una compresión tan grande al final. Sabíamos que habría poco viento en la costa, pero pensamos que la nube se rompería y los de delante cogerían la presión antes. Cuando vimos el último parte por la mañana y vimos que eran 18 millas de diferencia y estaban lejos de la costa completamente parados, vimos que teníamos una oportunidad", expresó Fernández en una entrevista facilitada por su equipo.

El vasco apuntó que peleaban con el 'Dongfeng' "por terminar delante del otro", pero que también se percataron de la cercanía "en algún momento" del 'AkzoNobel', que estaba "casi parado". "Y luego, justo delante de Rangitoto pasamos al 'Turn the Tide On Plastic'. Al final tuvimos la oportunidad el último día en la costa y no la desaprovechamos", remarcó.

El bimedallista olímpico dejó claro que "no" pensaban que pudieran acabar entre los tres semanas, aunque "quizás sí hace dos semanas" cuando estaban en los Doldrums y eran "bastante positivos" sobre la posibilidad de recortar. "Pero 3-4 días antes de la llegada pensábamos que nuestra única meta era terminar delante de 'Dongfeng' más que hacer podio", confesó.

Además de finalizar por delante de su gran rival, el hecho de que el 'Vestas', su otro más directo perseguidor, no pudiera participar, provocó que finalmente el resultado fuese "perfecto por varios motivos", entre ellos que tanto el 'AkzoNobel' como el 'Scallywagg', que finalizaron primero y segundo, "siguen en la general a cierta distancia", y que el barco chino terminó "detrás".

"El que no estuviese el 'Vestas' no hay duda que hace tu vida más fácil porque también estaban cerca en puntos y con tres barcos es diferente, e incluso quizás hubiésemos navegado mejor si hubiese estado, no lo sé, pero no estaba, así que teníamos que actuar", advirtió el patrón del 'MAPFRE'.

Xabi Fernández recalcó, de todos modos, que "todavía queda mucho". "La mitad en distancia, pero mucho más en puntos. Ganar la próxima etapa es muy, muy importante porque implica muchos puntos, pero en esta etapa era peligroso y hay tantas cosas fuera de tus manos que lo importante es tener el ojo en 'Dongfeng' e intentar estar delante", admitió.

Y es que el barco chino sigue siendo el rival que más les preocupa, como se demostró en esta sexta etapa donde estuvieron casi de 'match-race' y "juntos todo el rato". "Sólo podía pensar en la posibilidad de que si los soltábamos, ellos quizás podrían ganar la etapa y nosotros terminar terceros o cuartos. Y la gente diría entonces '¿cómo es posible que los suelten?'", remarcó.

"Así que en esta etapa en particular hicimos lo correcto, incluso aunque a veces parezca erróneo ir al Este o Nordeste en la primera transición de las calmas ecuatoriales, que sabíamos que teníamos que ir al Sur. Ha sido muy estresante porque creo que nos pasamos el uno a otro como 15 veces sin una razón concreta", prosiguió el guipuzcoano.

Este detalló que este marcaje "al principio fue muy, muy estresante". "Luego nos dimos cuenta de que no tenía nada que ver con la velocidad del barco, que es muy, muy similar, lo cual es bueno. Si alguien es más rápido, malo. Nos separamos un par de veces por actividad de nubes y, siendo sincero, fue un alivio no verlos en el AIS e intentar navegar nosotros un poco más, pero un par de horas después estábamos juntos de nuevo. Hablamos por radio un par de veces intentado sacarle un poco de gracia al asunto", sentenció.