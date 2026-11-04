Xavier Watts (Falcons): "Estamos encantados de que la gente en España se haga de los Falcons"

Jahan Dotson y Xavier Watts (Atlanta Falcons) durante la rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'safety' de los Atlanta Falcons Xavier Watts ha expresado este miércoles que están "encantados" de que los aficionados españoles "se hagan de los Falcons" y que le parece "fantástico" traer el deporte americano a España, mientras que el 'wide receiver' Jahan Dotson opinó que la implantación del 'flag fútbol' es "una forma fantástica de que el deporte crezca".

"Tenemos que aprovechar la oportunidad de jugar en otro país. No sé demasiado del estadio porque no soy demasiado de fútbol europeo. Pero es fantástico traer un deporte americano aquí. Atlanta es una ciudad guay. Hay muchos elementos positivos en nuestro equipo. Estmaos encantados de que la gente de España se haga de los Falcons", señaló el 'safety' de los Atlanta Falcons en rueda de prensa antes de medirse el próximo domingo a los Cincinnati Bengals en el 'Madrid Game 2026' de la NFL.

Watts habló sobre la dificultad de parar el ataque de los Bengals, con un 'quarterback' "increíble como Joe Burrow. "Los 'wide receiver' también son muy buenos, pero intentaremos limitar sus jugadas explosivas. Venimos de un partido raro con una meteorología de locura. No rendimos ni jugamos bien. Hay que pasar página y tenemos que mejorar con respecto a la semana pasada", agregó.

Por su parte, el 'wide receiver' de los Falcons Jahan Dotson incidió en la importancia de "volver a ganar" tras perder la pasada semana ante los Buccaneers (16-0). "Tenemos una oportunidad para darle la vuelta a la situacion. Hemos repasado las cosas que tenemos que mejorar y es una oportunidad genial para redimirnos como equipo. Las circunstancias del domingo pasado queremos dajarlas atrás. Penix Jr. es un hombre súper estable y estoy seguro de que se va a recuperar", añadió.

A nivel personal, Dotson destacó que está haciendo "un buen trabajo" pero que hay cosas en las que quiere "mejorar como jugador". "La temporada es larga y tengo mucho tiuempo para hacerlo. Intento ser profesional, un buen compañero y alguien en quien se puede confiar", dijo.

En cuanto al hecho de jugar en un campo de fútbol como el Santiago Bernabéu, con césped natural, el de Nueva Jersey destacó que las condiciones "son diferentes" pero que su equipo hace "un trabajo fantástico" para prepararles para estos retos.

Por último, habló sobre la importancia de la implantación del 'flag fútbol' en Europa: "Creo que es guay. Cuando estaba en el instituto empezaba como deporte. Es una forma fantástica de que el deporte crezca. Además, estamos encantados de que sea olímpico y ver lo que significa. Esperemos ganar el oro".