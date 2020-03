La XIX Zegama-Aizkorri se celebrará en 2021 por culpa del coronavirus

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización de la Zegama-Aizkorri, carrera de montaña que se disputa desde 2002 en el País Vasco y primera de las siete citas de la Golden Trail World Series, ha anunciado este martes que se suspende la decimonovena edición que debía disputarse este año debido a la crisis del coronavirus.

"La XIX edición de la Zegama-Aizkorri, que tenía prevista su celebración el fin de semana del 24 de Mayo, se suspende siguiendo las indicaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como del gobierno vasco y español", anunció la organización.

Se ha tomado la decisión de suspender las tres pruebas -maratón, kilómetro vertical y junior trail-- que forman parte de la edición 2020 por la actual crisis global provocada por el Covid-19 y en vista de la situación excepcional que se prevé en los próximos meses.

La organización devolverá el importe completo de la inscripción a todos aquellos que ya la hubieran formalizado. Además, se guardarán para el 2021 los dorsales del sorteo y tiempos de este año, así como las listas de espera. El vigente campeón de la carrera es el catalán Kilian Jornet, y Eli Anne Dvergsdal fue la campeona en categoría femenina.

"Estábamos trabajando con entusiasmo e ilusión para convertir a la cita en una nueva fiesta del trail running, pero no será suficiente este año. No podemos garantizar la seguridad de los participantes, voluntarios y público; no podemos asegurar que todos aquellos que tienen dorsal puedan estar en nuestro pueblo de aquí a dos meses en su mejor forma física, ni que puedan viajar hasta él, y no seríamos responsables si no suspendiésemos la edición de este año", explicó la organización.

El próximo día 3 de abril a las 19.00 horas, en el canal de Youtube de la Zegama-Aizkorri, se realizará una rueda de prensa para explicar mejor esta decisión y resolver cualquier posible duda. "Zegama es Zegama y volverá en 2021", concluye la carrera.