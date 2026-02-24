Zaragoza, Málaga, Valencia, Bilbao y Madrid, entre las diez ciudades del circuito Ponle Freno de 2026

Zaragoza, Málaga, Valencia, Bilbaoi y Madrid, entre las diez ciudades del circuito Ponle Freno de 2026, que ha desvelado el diseño de la camiseta oficial. - PONLE FRENO

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Badalona, Zaragoza, Palma, Málaga, Valencia, Vigo, Bilbao, Santander, Madrid y Las Palmas son las diez ciudades que integran el circuito de 2026 de carreras Ponle Freno de apoyo a las víctimas de accidentes de tráfico, impulsado por Atresmedia y Fundación AXA, según anunciaron este martes los organizadores en su presentación oficial.

Las prueba de Badalona inaugurará el circuito el 26 de abril antes de que se traslade a Zaragoza (17 de mayo), Palma (30 de mayo), Málaga (6 de junio), Valencia (21 de junio), Vigo (5 de julio), Bilbao (20 de septiembre), Santander (27 de septiembre), Madrid (15 de noviembre) y concluya en Las Palmas, el 29 de noviembre.

En 2025 logró cifras de récord tanto en participación, con 39.423 personas inscritas, como en recaudación, con un total de 441.503 euros. A la presentación del circuito de 2026 han acudido, entre otros, Josep Alfonso, director general Fundación AXA; Fernando Pino, director de Servicios de Marketing de Atresmedia Publicidad; Daniel Gracia, segundo teniente alcalde de Badalona; María José Aparicio Sanchiz, coordinadora general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; y los embajadores de Ponle Freno Martín Fiz y Abel Antón, campeón y bicampeón del mundo de maratón, respectivamente.

Martín Fiz ha destacado que se trata de "carreras totalmente diferentes", ya que aglutinan "deporte, salud y un fin muy claro: las víctimas de accidentes de tráfico", mientras que Abel Antón ha insistido en que estas citas tienen "un cariño especial" porque han "hecho equipo".

María José Aparicio ha puesto en valor el circuito "privilegiado" de Madrid, que recorre Recoletos, Gran Vía y el kilómetro 0, "alegoría de la visión cero víctimas de accidentes de tráfico" y un punto por el que pocas carreras pasan en la capital. Ha recordado que, además, la cita madrileña coincide con el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

En todas las ciudades se podrá participar en la modalidad de 5 o 10 kilómetros y habrá también carreras infantiles, salvo en la prueba de Madrid. Además, las ediciones de Palma y Málaga serán en edición nocturna.

Ponle Freno estrena también un nuevo diseño de camiseta para las carreras de 2026, que estará diseñado en esta ocasión por Luanvi y, por primera vez, será de color verde oliva con degradado amarillo en la parte inferior.

Llevará inscrito en la espalda el hito conseguido por Ponle Freno gracias a todas sus carreras: más de 3,5 millones de euros recaudados para poder ayudar a mejorar la vida de personas que han sufrido un accidente de tráfico.

Una recaudación que se consigue gracias a las inscripciones de todas las personas que participan y que se destina, desde el principio y de manera íntegra, a proyectos en apoyo a víctimas de accidentes de tráfico, en un claro ejemplo que refleja la filosofía con la que nació esta iniciativa de traspasar las pantallas y las ondas para crear un impacto directo en la sociedad que ayude a personas con nombres y apellidos.

El circuito ha logrado recaudar, desde que comenzó su recorrido en 2008, más de 3,5 millones de euros para desarrollar proyectos con diferentes instituciones y organismos dedicados a que las víctimas de accidentes de tráfico puedan tener una mayor calidad de vida o impulsen iniciativas de prevención y concienciación.

Y más de 390.000 corredores han participado en alguna de las carreras de Ponle Freno en sus distintas modalidades y lugares. En este 2026, el lema es 'Juntos, sí podemos'.