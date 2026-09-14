Zegama-Aizkorri, primera carrera certificada con el sello Green Trail Concept. - ZEGAMA-AIZKORRI

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carrera Zegama-Aizkorri se ha convertido en la primera prueba de trail running en obtener el sello 'Green Trail Concept', la certificación impulsada por la Kilian Jornet Foundation y sus socios para ayudar a los organizadores de carreras de montaña a medir, mejorar y certificar su sostenibilidad y responsabilidad social.

La carrera ha logrado la Certificación Plata tras una auditoría que ha evaluado su desempeño en tres pilares: ambiental, social y económico. "Estamos en un parque natural, con una gran presión medioambiental que cada día es más compleja. La única manera de saber si vamos por buen camino es que alguien de fuera nos pueda decir qué está bien y qué se puede mejorar. De ahí viene el motivo de habernos metido en la certificación del Green Trail Concept", explican desde la organización de Zegama-Aizkorri.

En el ámbito ambiental, la prueba ha obtenido puntuaciones muy elevadas en comunicación, protección de flora y fauna, gestión de recursos, infraestructura y medición de la huella de carbono.

Entre las prácticas destacadas figuran un servicio de lanzadera para fomentar el transporte público, la prohibición del plástico de un solo uso, un equipo de voluntariado ambiental y la publicación de las emisiones del evento junto con una propuesta de compensación.

"El monte se tiene que quedar tal y como estaba. Nos preocupamos mucho de que no queden residuos: primero pedimos a los corredores que se lleven todo a casa, y después el equipo de medioambiente repasa todo el circuito de arriba a abajo", señalan los organizadores.

En el ámbito social, la carrera destaca por su protocolo contra el acoso a través del Punto Violeta, la organización de una carrera Junior, la presencia de un intérprete de lengua de signos y su compromiso como evento respetuoso con la lactancia materna.

La colaboración con Atzegi y la Fundación Goyeneche, entidades referentes en Gipuzkoa dedicadas a la atención de personas adultas con discapacidad intelectual, refuerza un modelo de gestión inclusivo que favorece la participación activa de este colectivo.

"Esta carrera nació como una forma de supervivencia del pueblo, organizada por auzolán, con más de 600 voluntarios de los cuales la mayoría son de Zegama. Llevarnos bien con nuestro entorno nos exige una responsabilidad constante sobre por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos", apuntan desde la organización.

En el ámbito económico, la organización mantiene un compromiso firme con el consumo de productos y servicios locales, trabajando con proveedores sostenibles y orgánicos y colaborando con comercios y empresas de la región.

La Fundación Kilian Jornet junto a Ecoserveis, con el proyecto Green Trail Concept, trabaja junto a los organizadores de carreras para transformar los eventos en pruebas más sostenibles, inclusivas y responsables, a través de un sistema de certificación que ayuda a planificar, medir y mejorar el desempeño ambiental, social y económico de cada prueba.