Adrian Lock: "Mi ausencia no ha influido en el rendimiento del equipo"

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de hockey sobre hierba femenino, Adrian Lock, aseguró estar "encantado" de haber podido volver al banquillo tras ser confinado la semana pasada tras dar positivo, aunque dejó claro que su ausencia no había "influido en el rendimiento" de un equipo que aspira a estar en la pelea por las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Estoy encantado de estar vuelta y de poder compartir estos momentos. He disfrutado del torneo hasta ahora a distancia, pero sobre todo he disfrutado por cómo han competido las chicas y por cómo se han entregado", señaló Lock a los medios tras la victoria ante Japón en declaraciones facilitadas por la RFEH.

El británico indicó que salió del confinamiento "a las 6.00 de la mañana" y que eso le permitió hacer "la rutina normal de prepartido". "Algunas jugadoras me han visto en el desayuno, pero sabían que me hacían un test y estaban pendientes", subrayó.

Para Lock, el aislamiento "no ha variado" mucho su día a día. "He hecho todo igual, con las reuniones prepartido o las individuales, simplemente que ha sido a distancia y con videollamadas. Al no estar en el banquillo, he visto los partidos con retardo en la imagen y los he tenido que visionar más después que cuando los veo en directo, pero nos hemos adaptado y creo que el equipo ha superado la situación y esto no ha influido en el rendimiento", admitió.

Por otro lado, todavía no ha "mirado mucho" sus posibles rivales en cuartos. "Me he centrado en el partido ante Japón y ahora tenemos que recuperarnos y cuando sepamos el rival ya nos prepararemos adecuadamente. También debemos saber el horario para adaptarnos", indicó el técnico.

Lock sí reconoció que la posibilidad de que el siguiente oponente sea europeo les permite "conocerle más". "Pero de la misma forma ellas nos conocen más a nosotros. Sí nos ayuda a entrar en detalles más de nuestro equipo en nuestra preparación y podemos enfocar en aspectos del juego a mejorar de estos días", remarcó.

"Buscamos todo lo que podemos para maximizar el rendimiento porque queremos rendir a tope en cada partido. Queremos ayudar a las jugadoras a estar en las mejores condiciones en cada momento de la competición y que en el campo muestren de lo que son capaces de hacer", sentenció el seleccionador sobre las innovaciones tecnológicas que han introducido para ayudar a las jugadoras a adaptarse a las condiciones del cambio de horario y climatológicas.