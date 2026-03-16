Alberto Durán: "Lo que ha conseguido Audrey Pascual es tremendo"

El presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán, durante la llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas del equipo paralímpico tras los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, aplaudió este lunes la "actuación estelar" de la esquiadora española Audrey Pascual, que se colgó en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 dos oros, una plata y un bronce, unos éxitos que calificó de "tremendos".

"España ha vuelto otra vez, aprovechando el trabajo que hizo en los últimos ocho años el equipo del CPE anterior, a tener los mejores resultados desde Salt Lake City (Estados Unidos) en el 2002. Y hemos tenido una actuación estelar de Audrey (Pascual), lo ha hecho muy bien, lo que ha conseguido que es tremendo, aunque se haya cabreado un poquito algún día por alguna medalla que no era de oro...", expresó Durán en su llegada desde Milán al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Pascual cerró su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno que disputaron en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) con una medallas de bronce en la prueba de eslalon del esquí alpino para deportistas que compiten sentadas, sumando así su cuarta presea en la cita y también la cuarta para España, después de sendos oros en el supergigante y la combinada, y la plata en el descenso.

El presidente del CPE destacó la labor de un Equipo Paralímpico "con gente muy joven, en su gran mayoría", así como el apoyo de "empresas importantes como Allianz, Sanitas", entre otras. "Empresas que han apostado claramente por volver a tener un equipo, con el equipo Promesas del Comité Paralímpico", relató.

"El deporte siempre es muy bueno para estos campeones que compiten, pero también para mucha gente con discapacidad que gracias a verlos a ellos se animan y toman la decisión de luchar en sus carreras diarias, que pueden ser formarse, salir de casa, encontrar un trabajo... Es muy importante", aplaudió.

También tuvo palabras positivas hacia los medios de comunicación y el tratamiento de los Juegos Paralímpicos "con más repercusión en YouTube, incluso más que París" en verano de 2024. "Estaba el Comité Paralímpico Internacional muy satisfecho, muy contento, se ha visto en 126 países, y en España todos los medios habéis tenido un papel importante", elogió.

"Gracias a todos, a los patrocinadores, a los ministros que hemos tenido allí, a la ministra de Deportes y al ministro de Derechos Sociales, al Consejo Superior de Deportes, a su presidente, y a la secretaria de Estado de Derechos Sociales. Es muy bueno que la Administración nos acompañe. Y enhorabuena a todo el equipo del CPE, son muy buenos y hacen que todos los que ha ido allí se sintieran como en casa. Llevan cariño y, además, tenemos a campeones que nos hacen disfrutar de medallas", concluyó.