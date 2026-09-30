Alejandro Blanco: "Los resultados salen o no, lo importante es que haya gente que te apoye"

Foto de familia tras la presentación de los 15 nuevos deportistas de la alianza COE-UCAM - COE

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) y la UCAM presentaron este miércoles los 15 nuevos deportistas que se han unido a la alianza que firmaron hace años las dos instituciones, con el objetivo de seguir de apoyándoles en sus carreras deportivas y académicas, y para realzar la importancia de "haya gente que te apoye y te quiere" más allá de los resultados.

En un acto celebrado en la sede del COE, al que acudieron su presidente, Alejandro Blanco, la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y el director general de Deportes de la universidad, Pablo Rosique, estuvieron presente los atletas Blanca Hervás, David García y Fiona Pinar; los nadadores Hugo González, Emma Carrasco, César Castro, Alba Herrero, Ainhoa Campabadal y Arbidel González; la esquiadora Ana Alonso; la piragüista María Corbera; la gimnasta Alba Petisco; la remera María Ángeles Macián, la esgrimista Araceli Navarro y el taekwondista Jesús Fraile, los nuevos deportistas que se han sumado a este proyecto.

Blanco recordó que cuando llegó al cargo en 2005 decidió implicarse "en la formación en las personas" y que hubo "un salto grande" cuando, después de los Juegos de Londres de 2012, "una grandísima deportista", cuyo nombre no desveló, "tuvo un problema con su club". Entonces, recibió la llamada del entonces presidente de la UCAM José Luis Mendoza que comenzó a forjar esta alianza.

A partir de ahí, el dirigente apuntó que las dos instituciones ya tuvieron "siempre claro que lo primero es la persona y luego el deportista porque la competición es corta y lo importante es prepararle para la vida de después", e hizo hincapié en que su organismo está reconocido internacionalmente como "el comité que más ayuda a los deportistas".

"Eso es el mayor orgullo porque lo importante es cuidar la persona, los resultados te salen o no, pero lo importante es que haya gente que te quiera y te apoye. En los momentos malos te queda la gente que te ayuda a subir al podio", afirmó Alejandro Blanco.

Por ello, recalcó que todo lo que rodea al deportista debe estar "todo bien" para que saquen unos resultados que impactan en el país porque, según detalló, el 40 por ciento de las noticias positivas del país en el exterior se vincula al deporte.

Por su parte, la presidenta de la UCAM, María Dolores García, se mostró "orgullosa" de que este proyecto continúe, sobre todo porque varios de sus implicados han acabado ya su carrera académica como el atleta Mariano García o el exmarchador Miguel Ángel López. "Los frutos llegan y las medallas no sólo son del deporte, sino las graduaciones, porque estos logros académicos se lo merecen porque antes sacrifican cosas personales", ahondó.

El director general de Deportes de la UCAM, Pablo Rosique, no olvida que en 2016, durante los Juegos de Río de Janeiro, el centro "se convirtió en la primera universidad del mundo con representación en los Juegos Olímpicos". "Ahora, representamos a deportistas con el objetivo de formarles en su vida deportiva, para que después tengan una vida profesional tranquila", advirtió.

HERVÁS: "LA UCAM TE PRESENTA LA OPORTUNIDAD DE ELEGIR"

Además, la atleta Blanca Hervás, subcampeona del mundo en pista cubierta el pasado mes de marzo con el relevo 4x400 mixto y bronce con el relevo 4x400, expresó que es complicado compaginar el deporte y los estudios cuando llega la etapa universitaria. "Ahora, la UCAM te presenta esta oportunidad de elegir. Por ejemplo me fui a estudiar en Estados Unidos donde se cultiva esta forma de compaginar estudios y deporte, y ver ahora cómo España ha evolucionado en esto es un orgullo", reconoció.

Por su parte, el nadador Hugo González destacó que lo más duro de la natación son las horas que hay detrás en los entrenamientos y pruebas previas a las finales. "Hace dos temporadas no me clasifiqué para el Mundial y este año estoy de vuelta el equipo nacional, por lo que hay altibajos. Lo que notamos diferente en esta alianza es el apoyo que nos dan todo el camino, durante los periodos entre los Juegos también", puntualizó.

Por último, la esquiadora Ana Alonso, doble medallista de bronce en esquí de montaña en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo de 2026, recordó que "las medallas se recuerdan como algo material, pero lo que permanece siempre es el camino y cómo llegas a conseguirlas". "Esto fue gracias a muchos años de trabajo y de saber rodearme de gente que creyera en mí", aseguró.

"Esas dos medallas tienen más valor por el camino, que no fue nada fácil porque las lesiones eran incompatibles con estar en los Juegos. Sentí la ventaja de ir a disfrutar y pensar en lo que tenga que ser será porque lo difícil ya está hecho. Cuando vas sin presión te hace estar centrada en ti misma y en sacar la mejor versión", concluyó la andaluza, que logró esos éxitos tras sufrir un grave accidente cuatro meses antes.