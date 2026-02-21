Ana Alonso: "Teniendo referentes, se consiguen grandes éxitos"

Ana Alonso - Sergio Bisi / LiveMedia / DPPI / AFP7 / Europa Pre

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Ana Alonso, que ha conquistado junto a Oriol Cardona la medalla de bronce en la final de relevo mixto de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, ha asegurado que todavía no son "conscientes" de lo conseguido este sábado, y ha afirmado que los "grandes éxitos" llegan cuando se tienen "referentes", y que por eso esperan serlo para futuras generaciones.

"Significa muchísimo porque hemos hecho historia para el deporte español. Es verdad que quizás nuestras expectativas eran mayores, pero hay que poner los pies en la tierra porque aquí todo el mundo viene en su mejor forma. Nosotros lo hemos luchado hasta el final, que esto es lo importante. A veces te sale, otras veces no, pero al final también hay que poner en valor esta medalla de bronce que sabe a mucho", declaró en rueda de prensa.

Además, reconoció que trataron de luchar contra las "emociones". "Nosotros decíamos que veníamos aquí a intentar luchar por el oro. No ha podido ser, pero hemos tenido los pies en la tierra después del éxito que conseguimos el otro día de volver un poco a la realidad y saber que hoy iba a ser un día muy difícil, que íbamos a luchar por todo. Teníamos que estar presentes y no dejarnos llevar mucho por las emociones del otro día, porque aquí cada día es diferente y las pruebas no tienen nada que ver", señaló.

"No nos ha dado tiempo a digerir todo esto. Decimos que hemos hecho historia para el país, porque lo sabemos, pero conscientes del todo nos somos. Supongo que cuando volvamos a casa y veamos las dimensiones de esto, empezaremos a ser conscientes de todo", añadió.

En este sentido, reconoció el valor de haber conseguido una medalla olímpica. "No deja de ser la misma carrera en cuanto a formato, con la misma gente de las Copas del Mundo o Mundiales, pero unos Juegos Olímpicos son algo diferente; pasan cada cuatro años y todo el mundo busca rendir al máximo, y a veces no es fácil por toda la presión que esto conlleva. Si en una Copa del Mundo hubiéramos hecho este resultado, no estaríamos tan contentos, pero creo que aquí hay que darle el valor extra que significa una medalla de unos Juegos Olímpicos", expresó.

También habló de la penalización de tres segundos que mantuvo a la pareja en vilo durante algunos minutos. "Yo no me he dado cuenta. Ha sido un fallo mío y de verdad que pido perdón a todos, porque tenía que haberme dado cuenta. Son cosas de este deporte, a veces pasan. Ha sido un momento duro, porque queríamos esa medalla como fuera. No sabíamos tampoco de cuánto tiempo iba a ser esa penalización. Han pasado cinco minutos, pero para mí ha sido como una hora, sufriendo", subrayó.

Un éxito que les hará ser los abanderados españoles en la ceremonia de clausura. "Nos han dicho que vamos a ser los abanderados, es un orgullo. Venimos aquí debutando como deporte olímpico y son nuestros primeros Juegos, y poder ser los abanderados de la ceremonia de clausura es un orgullo. Intentaremos hacerlo lo mejor posible", bromeó.

Por otra parte, la andaluza explicó que el bronce supone "un crecimiento" para el deporte. "También supone que los jóvenes que vienen por detrás, las nuevas generaciones vean que es posible hacer el podio, que es posible estar en la cabeza de los deportes de nieve en España, en el esquí de montaña. Nosotros tuvimos la suerte de tener grandes referentes como Kilian, Claudia o Mireia Miró y nos ha servido mucho de inspiración para seguir su camino y estar donde estamos. Si nosotros también podemos ser referentes para estas nuevas generaciones, es lo más bonito. Teniendo referentes, se consiguen grandes éxitos", advirtió.

Por último, Alonso desveló sus planes de futuro. "Por lo pronto, volver a casa, disfrutar y ser conscientes de lo que hemos hecho. Creo que no somos del todo conscientes. Cuando volvamos a España empezaremos a hacerlo y disfrutarlo. Aún queda temporada por delante. Al Campeonato de Europa, que es lo siguiente, no iré, porque quiero estar en casa. Para mí ha sido un periodo muy intenso con la recuperación de la lesión y necesito descansar. Luego sí que continuaré con el resto de Copa del Mundo", concluyó.