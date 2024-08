Ana Guerra apoya al equipo olímpico en París: "La música, como el deporte, es sanadora"

La cantante canaria actúa en la Casa de España en una iniciativa de Santander SMusic y el COE tras las de los finalistas de OT y Pablo López



PARÍS, 8 Ago. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Gaspar Díez) -

La cantante Ana Guerra actuó este miércoles en la Casa de España del Comité Olímpico Español (COE) en París para expresar su apoyo a la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, que se disputan hasta este domingo 11 de agosto, en una iniciativa de Santander SMusic y el COE.

La participación de la cantante de La Laguna (Tenerife) sucede a las de Pablo López y la de los finalistas de Operación Triunfo Juanjo, Lucas, Paul Thin, Martin y Ruslana, que inauguraron este ciclo de actuaciones en la Casa de España, ubicada en el Colegio Español en la Ciudad Universitaria de la capital francesa, interpretando 'La Gravedad'.

Para Ana Guerra, a la música y el deporte les une la "pasión", largas jornadas de trabajo y viajes que les hace perderse "muchas cosas" de la vida. "Lo acabo de decir cantando. Hipotecamos nuestra vida, pero es algo que solo entiende aquel que se dedica a algo por pasión. La música y el deporte van de la mano", comentó en declaraciones a Europa Press.

A la intérprete de temas como 'Ni la hora', en el que colaboró Juan Magán y que se convirtió en triple disco de latino al superar las 120.000 ventas, le "encantaría" que en deportes como la natación artística, en la que España logró el bronce por equipos en París, la música fuera en directo.

"El que no tiene música en su deporte se entrena con ella. La música te puede llevar a mil lugares bonitos y sacar una versión de ti maravillosa, igual que el deporte. Es sanadora. ¿Qué es una medalla? ¿Qué es el éxito? El éxito es levantarse cada mañana y dedicarse a profesiones tan complicadas e inestables", definió.

Ana Guerra practicó gimnasia rítmica durante 13 años y estuvo federada en hípica porque le gustaban los saltos de obstáculos, una especialidad en la que destaca la hija de Bruce Springsteen, Jessica, amiga de Marta Ortega. "Pero tenía una yegua a la que no le gustaba saltar. Actualmente, hago mantenimiento de cardio y pilates para los conciertos porque pierdo un kilo y medio por 'bolo'", dijo la participante de OT en 2017.

GIRA EN EL VERANO DE 2025

A finales de agosto, Ana Guerra sacará un sencillo con una colaboración con un cantante que le "apetecía mucho". "No puedo decir quién es. Es un hombre, que eso no lo he dicho, ¿vale?", apuntó. Y un mes más tarde, la intérprete tinerfeña lanzará un "vinilo bonito" que promocionará hasta la gira del verano de 2025.

Guerra repasó en la Casa de España sus éxitos y, posteriormente, posó con el presidente del COE, Alejandro Blanco, junto a una de las 28.000 banderas españolas sostenibles, confeccionadas a partir de ropa usada, que han viajado a París en un proyecto de Banco Santander, como socio global de Sostenibilidad del COE, y el propio Comité Olímpico Español.

Al encuentro cultural de Ana Guerra, le seguirán los de Natalia Lacunza y Vanesa Martín los días 9 y 10 de agosto gracias a la iniciativa de Santander SMusic y el COE, que quieren poner 'letra y canciones' para celebrar los éxitos de España en Paris 2024.