Andrew Parsons: "En Milán-Cortina celebramos cómo las diferencias nos unieron"

Andrew Parsons, Milano Cortina 2026 - Philipp von Ditfurth/dpa

El presidente del IPC clausuró los JJ.PP de Invierno: "Un éxito sin precedentes"

"Ahora, las familias, los profesores y las comunidades ven capacidad donde antes solo veían discapacidad"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, clausuró este domingo los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, destacando el "éxito sin precedentes" de la cita italiana que deslumbró al mundo con el esfuerzo de sus deportistas.

"Aquí, en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026, celebramos que somos diferentes. Esta noche, celebremos algo aún más importante: cómo esas diferencias nos unieron y nos hicieron más fuertes. Estos Juegos Paralímpicos de Invierno han sido un éxito sin precedentes", dijo Parsons en su discurso.

"Lamentablemente, ha llegado el momento de declarar clausurados los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán Cortina 2026. Hago un llamamiento a los atletas paralímpicos de todo el mundo para que se reúnan de nuevo en los Alpes franceses dentro de cuatro años, cuando, una vez más, el deporte paralímpico transformará el mundo", pronunció en Cortina Curling Olympic Stadium.

Los pebeteros paralímpicos de Milán y Cortina, encendidos durante la Ceremonia de Apertura el viernes 6 de marzo, se apagaron; la bandera paralímpica con los Agitos fue arriada; y el relevo se entregó a la cita francesa de 2030, tras un espectáculo que hizo del final de los Juegos un 'Italian Souvenir' y presentó Milano Cortina 2026 como un álbum de recuerdos compartidos.

"Los Juegos Paralímpicos de Invierno más grandes y hermosos, con más atletas, más naciones, más mujeres y mayor cobertura televisiva y digital a nivel mundial que nunca antes", afirmó Parsons, quien dio las gracias a las autoridades italianas, al comité organizador, a las federaciones, voluntarios y, sobre todo, a los deportistas.

"Desde Milán, la capital de la moda, hasta los magníficos picos alpinos de Val di Fiemme y Cortina d'Ampezzo, fuimos testigos de momentos deportivos extraordinarios que hicieron más que ganar medallas; conquistaron corazones, cambiaron actitudes y desafiaron prejuicios. A los 611 atletas, una cifra récord, que compitieron aquí, les recordaron al mundo que la capacidad no se define por las limitaciones, sino por la determinación, el coraje y la búsqueda de la excelencia", apuntó.

"Atletas paralímpicos, ustedes superaron la presión, las expectativas y la tensión mundial para mantener la atención donde corresponde: en ustedes y en su deporte. Has expandido la imaginación del mundo. Has demostrado que la excelencia es universal y que la determinación no conoce límites", añadió.

La Ceremonia, en clave española, contó con Audrey Pascual, cuatro veces medallistas, como abanderada, igual que lo fue en la apertura, y terminó con Parsons resaltando el mensaje paralímpico. "El legado de Milano Cortina 2026 ya está tomando forma. La inversión en accesibilidad e infraestructura beneficiará a las generaciones venideras. El mayor legado de estos Juegos sea el cambio de percepción generado por los atletas paralímpicos", afirmó.

"Cuando el mundo vio a un esquiador lanzarse montaña abajo, o a un equipo de hockey sobre hielo adaptado luchar sobre el hielo, algo cambió. Los viejos estereotipos se desvanecieron. Surgieron nuevas posibilidades. Ahora, las familias, los profesores y las comunidades ven capacidad donde antes solo veían discapacidad", añadió.