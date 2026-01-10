Asaf Kazimov y Sofía Val: "Afrontamos los Juegos como un día más en la oficina"

Archivo - Los patinadores españoles Asaf Kazimov y Sofía Val, en el Preolímpico de Pekín en 2025. - RFEDH - Archivo

Los patinadores españoles Asaf Kazimov y Sofía Val afrontan los Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputan en Milán-Cortina d'Ampezzo del 6 al 22 de febrero, como "un día más en la oficina", una competición que esperan "disfrutar" aunque conlleve "mucho ruido" a su alrededor, conscientes de que viven experiencias que otros "no van a vivir nunca".

"Yo creo que todavía no los sentimos tan cerca. Vamos paso a paso y no pensamos todavía que vayamos a estar en esa posición tan importante. Vamos día a día, porque eso te ayuda muchísimo cuando estás en la competición, ya habremos hecho el trabajo y ahora sólo hacer lo mismo como si lo hicieras en tu pista", valora Kazimov en una entrevista a Europa Press tras un evento organizado por la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH).

Tanto Kazimov como Val viven con una sonrisa en la cara y hablan con naturalidad de los Juegos de Milán-Cortina, en los que experimentarán su debut olímpico. "Me hace mucha ilusión que hayamos podido conseguir la plaza, es el orgullo más grande. Y también poder vivir unos Juegos, patinar en una pista olímpica, va a ser muy especial", reconoce la deportista, de 21 años.

Pero no sienten "nervios" ante la cita, porque intentan no ponerse "expectativas" en un número de puntos determinado, porque eso no lo pueden controlar. "Siento ganas y motivación de trabajar, y la adrenalina de que llegue y de hacerlo bien", agregó Val, que admite que unos Juegos son "más exclusivos" que cualquier otra competición.

"Es lo que sueña todo deportista. Pero yo lo intento afrontar como cualquier otra competición, porque hay mucho ruido alrededor, que es muy guay, pero a la vez distrae mucho. Y nosotros tenemos el mismo programa que hacemos en toda la temporada, entonces para nosotros es un poco lo mismo, o debería ser lo mismo. Entonces, queremos disfrutar todo, pero que cuando compitamos sea como siempre", explica.

Una reflexión que comparte con su pareja, quien también ve los Juegos como "una competición muy grande", aunque él piensa que "es una más. "Es como un día más en la oficina, lo que nos ayudará muchísimo a patinar normal o como lo haces en casa", expresa.

La pareja, que obtuvo el billete olímpico al acabar terceros en el Preolímpico de Pekín, después de que la otra dupla española de Olivia Smart y Tim Dieck, demuestran tener una conexión especial, condición indispensable para formar un buen equipo. "Es un mundo pequeño, sabemos con quién nos conviene patinar o no, por el tema de representar al país. También es un deporte muy estético en el que las proporciones tienen que funcionar", explica sobre la decisión de elegir pareja.

"También tienes que compartir los mismos objetivos, querer entrenar en el mismo centro y con los mismos entrenadores. Es mucho más de lo que la gente se puede pensar. Es realmente muy difícil. Obviamente, compartimos muchas horas juntos, estamos todo el día entrenando juntos y tienes que saber llevarlo con la otra persona. Que trabajéis un poco de la misma forma porque cualquier pequeño obstáculo puede hacerlo imposible", comenta.

Kazimov insiste en que "es muy importante" tener los mismos objetivos que tu pareja, así como "entenderte" con la otra persona, a la que vas a ver una decena de horas cada día. "A veces es duro, pero luego piensas que tienes que darlo todo porque, por ejemplo, hay un Europeo. Y sí, tienes que apoyar la persona a tu lado también hay días que yo no estoy bien y Sofía me apoya. También es un trabajo mental", afirma.

Y la conexión entre ambos dio frutos pronto, acudiendo en 2023 a su primer Mundial y terminando en 30ª posición en su primera experiencia internacional. "Fue el momento en el que pensé que si trabajábamos muy duro, sí que podíamos conseguir cosas grandes en poco tiempo", revela Val.

Sin olvidar el rol de sus entrenadores, Sara Hurtado y Kirill Jalyavin, que abrieron la puerta de la danza sobre hielo española en unos Juegos, en PyeongChang, y comparten similitudes. "Nos entendemos todos muy bien, porque Asaf es de origen ruso, como Kirill; y Sara es española, como yo, somos como los sucesores", bromea la patinadora.

"Es gracioso y cada uno también aporta al equipo cosas diferentes, somos un buen equipo, tenemos confianza para hablar todo, y también poder seguir creciendo y hacerlo de una forma en la que estamos todos cómodos, porque entrenar es duro, los días son largos, y tener esa buena relación lo hace todo mucho más fácil", celebra Sofía Val.

Además, es una pareja que ya ha hecho sus rutinas de danza libre con música de artistas como Ricky Martin o Muse, aunque es una decisión que se reparte "50-50" entre los patinadores y entrenadores. "Ellos tienen su música preferida y la experiencia de lo que creen que va a funcionar. Los entrenadores nos ven sobre el hielo y nos dicen normalmente lo que nos va a ayudar o no", explica Kazimov.

"Cada pareja tiene sus características y su forma de moverse, su estilo, entonces, te puede gustar mucho una canción, pero si no te queda bien, no te queda bien. Entonces, hay que elegir algo que también te ayude a crecer como patinador y que realce los puntos buenos", agrega Val.

Finalmente, ambos defienden que estar en la élite desde tan jóvenes no es un problema para ellos. "Yo no siento que me pierda nada. Cuando me mudé a Francia veía a mi familia dos veces al año, eso sí es sacrificio, porque ese tiempo con ellos no vuelve", reflexiona Val. "Pero cuando en Nochevieja salen mis amigos y yo no, porque entreno el día 1 a las 9 de la mañana... Yo vivo experiencias que nadie en mi entorno va a vivir nunca", explica.

Como poder competir en unas olimpiadas. El vivir mundial en Japón, eso fue en Tokio, fue increíble, o sea, es de las experiencias más fuertes, yo creo, de mi vida. Y luego, pues yo creo que todo lo que nos llevamos del patinaje a nuestra vida, no nos lo va a enseñar nada.

"Yo tampoco creo que me pierda nada. Mi madre, por ejemplo, vino al Campeonato de España para cuatro días, yo querría ver a mi familia un poco más, pero vivimos experiencias tan distintas de la gente normal que no te pierdes nada. ¿Merece la pena? Sí", concluye.