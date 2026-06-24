La Asamblea General del CPE refuerza la transparencia y el buen gobierno del deporte paralímpico en España. - CPE

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Español (CPE) reforzó la transparencia y buen gobierno dentro de su organización en su Asamblea General Ordinaria, celebrada este miércoles en el Consejo Superior de Deportes (CSD) y en la que se abordaron asuntos relacionados con la gestión y planificación estratégica del Movimiento Paralímpico.

Asimismo, dicha asamblea aprobó la puesta en marcha de una política de 'compliance' para consolidar la cultura de cumplimiento normativo, transparencia y buen gobierno dentro del organismo presidido por Alberto Durán.

A la reunión acudieron los presidente del Consejo superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y del CPE, Alberto Durán, así como de los representantes de las federaciones españolas y demás entidades del ámbito del deporte y la discapacidad que forman parte de la asamblea.

La implementación de esta nueva política de cumplimiento contempla la elaboración de un mapa de riesgos penales, el desarrollo de normas generales de observancia y la definición de recomendaciones específicas adaptadas a la actividad del CPE.

Con ello, la entidad avanzará en la implantación de un programa integral de cumplimiento que permita prevenir riesgos, fortalecer sus mecanismos internos de control y consolidar un modelo de gestión alineado con las mejores prácticas en esta materia, con el objetivo de preservarla ética deportiva y la responsabilidad institucional.

Los miembros de la asamblea también aprobaron el nuevo Código de Clasificación del CPE, documento que desarrolla y aplica en el ámbito nacional los principios, estándares y requisitos del Código de Clasificación del Comité Paralímpico Internacional actualizado en 2025. Su objetivo es asegurar que la clasificación de la discapacidad en España se realice de manera coherente, armonizada y alineada con el sistema internacional, ofreciendo a los deportistas una vía estructurada y fiable hacia la competición.

Durante la reunión se ratificaron asimismo los cambios en la composición de la Comisión de Garantías y en el Reglamento de la Comisión de Deportistas, destinados a fortalecer este órgano de representación de los atletas paralímpicos para hacerlo más ágil, dinámico y participativo.

En el ámbito económico, se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, junto con el informe de auditoría, ratificando la gestión desarrollada por la entidad. También se presentó la información relativa al Plan ADOP Los Ángeles 2028 para 2026, así como los avances en la firma de los acuerdos de patrocinio que garantizarán la viabilidad de este programa de becas y servicios durante todo el ciclo.

Otro de los puntos destacados de la reunión fue el balance de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, celebrados el pasado marzo, en términos de expedición deportiva, asistencia de autoridades y patrocinadores y cobertura de los medios de comunicación.

La asamblea también respaldó la incorporación del Comité Paralímpico Español al Patronato de la Fundación Miguel Induráin, una decisión que permitirá estrechar la colaboración entre ambas entidades para la promoción del deporte paralímpico en Navarra.

En el apartado internacional, la asamblea conoció entre otros asuntos el estado de las candidaturas para los grandes eventos de los próximos años. Por último, se expusieron los avances del proyecto Erasmus + 'QIS-All In-Quality Inclusiveness in Sport', iniciativa en la que el CPE colabora con diferentes entidades europeas para promover la inclusión a través de la accesibilidad en las instalaciones deportivas.