Audrey Pascual: "Cuatro medallas paralímpicas es una locura, ahora sí que me merezco unos meses de descanso"

1069665.1.260.149.20260316171427 Audrey Pascual a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas tras los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual se mostró muy ilusionada con el recibimiento de este lunes en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas tras la "locura" de ganar cuatro medallas en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), un logro del que le cuesta ser "consciente" y que le debe permitir unos "meses de descanso" antes de afrontar nuevos retos.

"La verdad que me hace mucha ilusión, también llevo mucho tiempo fuera de casa y sin ver a mis amigas, entonces que vengan aquí es genial, no me lo esperaba porque pensaba que iba a ser un recibimiento rápido y ya irme a casa, pero bueno, muy feliz de que también lo hayan estado viendo y que lo hayan vivido conmigo", señaló Pascual a los medios tras aterrizar en Madrid.

La madrileña confesó que "todavía" no era "consciente" de lo conseguido en Milán-Cortina. "Ha sido el sueño desde que empecé más o menos a hacer deporte, pero, bueno, es que cuatro medallas paralímpicas en la maleta es una locura", advirtió la esquiadora, que tiene "un medallero encima de la cama". "Ahí pondré todas. No les hice hueco antes de tiempo por si las cosas no salían demasiado bien, pero ya puedo prepararlas un buen hueco y que se vean bien", apuntó.

Pascual llegó a la capital con uno de sus dos oros colgado. "Es que pesan mucho y me he puesto una y las demás las tengo bien guardaditas en la maleta. He estado durmiendo toda esta semana con ellas encima de la mesilla de noche para verlas y ser consciente de lo que tengo", recalcó.

"Llevo (colgada) la de la combinada. Este oro me hizo mucha ilusión, conseguí la ventaja que quería en el supergigante y que me permitió hacer el eslalon con un poco más de margen. Cuando me di la vuelta no me lo podía creer, segundo oro seguido y fue increíble", confesó la española que, "después de no pisar España en mucho tiempo", tiene ganas de "comer croquetas de jamón" y de salir a cenar con sus compañeros "para celebrar un poco todo ya de relax".

En cuanto a su experiencia en sus primeros Juegos, le dio importancia a haber ganado una medalla en su primera prueba, el descenso, donde el oro se le escapó por cinco centésimas. "Fue importante y también fue un punto de inflexión porque yo iba muy bien preparada para esa prueba. El descenso era una de mis favoritas y no me gustó nada quedarme con la plata porque iba por el oro", recordó.

"Creo que gracias a esa plata también salieron todas las demás carreras bien. Me llevé dos oros después de esa y ahora lo veo con más perspectiva y veo que sigue siendo una plata paralímpica y estoy muy contenta, pero en el momento no me gustó nada", añadió al respecto.

Cuatro medallas con tan sólo 21 años, por lo que el futuro es prometedor. "Sí que soy joven y son mis primeros Juegos, así que obviamente aquí no se acaba nada. El año que viene hay Mundial y hay que seguir con el deporte y seguir entrenando. Ahora sí que me merezco unos meses de descanso, pero a mí lo que me gusta es hacer deporte y seguiré", aseguró.