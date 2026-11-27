Archivo - Audrey Pascual - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual, ganadora de cuatro medallas en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, "el mejor momento" de su vida, ha desvelado su deseo de que el surf, el otro deporte que practica, sea paralímpico para poder participar también en una cita olímpica de verano.

"Hago un deporte de invierno, que es el esquí, y un deporte de verano, que es el surf. El surf es olímpico pero no paralímpico, así que es una espinita que tengo clavada, el esperar que se haga paralímpico para poder competir unos Juegos de Invierno y unos Juegos de Verano", declaró en una entrevista a Eurosport.

La madrileña conquistó en los pasados Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo, donde debutó en una cita paralímpica, dos oros -en el supergigante y en la combinada-, una plata -en descenso- y un bronce -en eslalon- en las pruebas de esquí adaptado. "Milán-Cortina ha sido la mejor experiencia de mi vida, el tener a mi familia en las gradas; era la primera vez que iban a poder verme en directo y fue increíble", indicó.

Además, reconoció que aprendió "mucho" de aquella cita. "Me llevo mucho de esta experiencia, sobre todo que soy más fuerte mentalmente de lo que pensaba. Tenía un poco de miedo de no poder disfrutar de esa competición y de esa experiencia, y lo pude disfrutar al máximo y aprovecharla, así que me fui superfeliz", manifestó.

"Después de los Juegos fue un subidón, ha sido el mejor año de mi vida y el mejor momento de mi vida. He trabajado con la psicóloga esto, después de tantas emociones y tanto subidón, volver a poner los pies en la tierra y volver con las Copas del Mundo. Son nuevos objetivos que afronto con muchas ganas", prosiguió.

Por otra parte, Pascual se mostró "orgullosa" de haber podido dar un poco más de "visibilidad" al deporte adaptado con sus medallas. "Son muchos años de trabajo y sí que se me está reconociendo y dando esa visibilidad para que la gente sepa que este deporte existe y que teniendo una discapacidad también puedes esquiar. Espero que llegue este mensaje y este deporte a los niños pequeños, que busquen un deporte que les permita hacer lo mismo que sus familiares o amigos y que sepan que también pueden", apuntó.

"Sí que es verdad que he pasado de ser poco conocida a que de repente la gente sepa de mi deporte, sepa que existe también el deporte adaptado. Espero que haya sido un impulso a través de estas medallas, darle un poquito más de visibilidad y que este deporte siga creciendo", finalizó.